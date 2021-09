Moto Parilla bici elettrica: in arrivo la nuova Ultra Carbon e la bici off road

Si chiamano Carbon e Trilix, e sono bici con pedalata assistita prodotte ed assemblate totalmente in Italia. Caratteristica principale di queste bici, l'altissima attenzione al design, i materiali di primissima qualità e la personalizzazione sartoriale dei mezzi.

Moto Parilla, storico marchio di motociclette in auge tra fine anni ’40 e fine anni ’60, ha ripreso a correre sotto forma di e-bike qualche anno fa quando, nel 2017, ha deciso di mettere sul mercato un nuovo concetto di bici elettrica, che dello storico marchio riprendeva l’accattivante stile ed originalità.

Moto Parilla bici elettrica: segni distintivi

Segno distintivo delle e-bike, sin dal primo concept, l’altissimo grado di innovazione e design, saldamente integrato con la volontà di avvicinare quanto più possibile il mondo delle biciclette a quello delle moto. Scelte queste, che hanno spinto l’azienda a realizzare modelli molto raffinati sotto tutti gli aspetti, con materiali di prim’ordine, recuperati tramite una filiera cortissima, formata da fornitori emiliani, tutti a pochi chilometri da Reggio Emilia, head quarter di Moto Parilla.

La maniacale attenzioni rispetto alla selezione dei materiali, alle finiture ed all’assemblaggio, unite alla praticamente infinita possibilità di personalizzazione sartoriale, rende Moto Parilla un veicolo destinato ad una ristretta nicchia ristretta di persone, desiderose di possedere non solo un e-bike performante, ma anche un prodotto in grado di coniugare l’altissima qualità all’unicità dei pezzi prodotti in numeri limitati e totalmente su misura. Due, per ora, i modelli su cui si sviluppa il catalogo, suddiviso in una serie di varianti ulteriormente personalizzabili.

Moto Parilla bici elettrica: Carbon

Carbon è una e-bike dal design unico, stilosa ed ‘aggressiva’ nasce dall’incontro del mondo delle bici con quello delle moto. Il modello è stato costantemente aggiornato e migliorato. L’assemblaggio avviene all’interno dell’officina, ed è fatto totalmente a mano, bici per bici, con particolare cura nei dettagli.

Moto Parilla bici elettrica: Trilix

Trilix è la city e-bike perfetta ideale per l’uso urbano, ispirata al concetto di ‘Graziella’, ma con linee che richiamano la moto grazie anche al caratteristico telaio a traliccio, dal design unico e accattivante. I suoi punti di forza sono la grande maneggevolezza, l’autonomia e la possibilità di utilizzarla in diversi contesti, cittadini o extra.

Proprio in questi mesi sono in fase di sviluppo una serie di nuovi progetti, che amplieranno il catalogo in termini di offerta di Moto Parilla, tra cui una bici con funzionalità uniche dedicata al segmento ‘off road’ ed una nuovissima ‘Ultra Carbon’, prototipo realizzato in pochissimi esemplari con un propulsore in grado di spingere il mezzo fino ai 100 km/h.

