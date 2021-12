Perfetta per un’esperienza di trekking all around.

Brinke Overland 2022 è ancora protagonista della collezione per la prossima stagione, si rinnova nel look e si presenta con una nuova grafica in grigio lucido bicolore. Il Frame Overland studiato per garantire un’esperienza di trekking all around, è dotato di una forcella ammortizzata per garantire comfort e prestazioni diventando così la compagna ideale sia nel commuting sia nelle gite fuori porta.

Brinke Overland 2022: caratteristiche

Grazie anche alle ruote in dotazione con diametro 27,5”, in sella a Overland è possibile affrontare sia i percorsi cittadini sia i percorsi light off

road. Un’ebike molto versatile, in grado dunque di accompagnare sia nel commuting quotidiano sia nelle gite fuori porta e in vacanza; al tempo stesso è pensata anche per i cicloturisti più convinti, grazie all’allestimento di alta gamma che la rende estremamente performante su ogni tipo di terreno e molto confortevole in qualsiasi percorso.

In particolare la versione con cambio automatico Shimano Nexus Di2 vanta grande comodità e massima sicurezza, anche negli stop&go tipici della mobilità urbana. Al tempo stesso, come per le altre ebike Brinke con cambio automatico, il ciclista può scegliere in qualunque momento di impostarlo anche in modalità manuale per una pedalata sempre personalizzata.

Overland Di2 fornisce inoltre la garanzia di una cambiata precisa, una minor usura dei componenti della trasmissione, e un maggior piacere di guida e di viaggio. Il motore è Shimano E-6100 di nuova generazione, prestazionale e silenzioso.

Overland di Brinke può essere scelta anche nella versione più sportiva XT, con cambio manuale e motore SHIMANO per MTB E7000, potente e silenzioso. In tutte le versioni, la batteria è integrata garantendo al telaio uno stile minimale ed elegante.

Per entrambe è previsto telaio idroformato in lega di alluminio 6061 650b sia in versione sport sia comfort, con batteria Shimano da 630 Wh perfettamente integrata che rende il design minimale e estremamente accattivante.

Sia Overland Di2 sia Overland XT sono prenotabili nelle taglie S,M,L, nella versione Di2 a 3.850 euro e nella versione XT a 3.699 euro.

