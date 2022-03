Una gamma di e-bike, disponibili nella doppia versione Urban (C-Type) e Tourer (T-Type), che propone un nuovo approccio alla mobilità elettrica sostenibile.

Le nuove e-bike Bianchi T-Tronik riuniscono i concetti chiave di facilità, utilità ed eleganza. I nuovi modelli della collezione e-Urban ed e-Tourer Bianchi sono T-Tronik C-Type e T-Tronik T-Type.

Nuove e-bike Bianchi T-Tronik: caratteristiche

Il telaio delle Bianchi T-Tronik è stato studiato per garantire una posizione confortevole in ogni situazione. Il manubrio regolabile da 90° a 140° permette di trovare agevolmente l’assetto ideale in sella, mentre la geometria step-through rende accessibile la salita e discesa dalla sella indifferentemente dagli abiti indossati e la forcella anteriore assicura una guida sempre scorrevole.

L’anima elettrica della nuova gamma Bianchi è caratterizzata dal motore Shimano E6100 da 250W, e coppia da 60Nm, e dalla batteria integrata Phylion 417Wh che insieme garantiscono un’autonomia fino a 95 km. Sia nel modello e-Urban che nel modello e-Tourer, la porta di accesso per la ricarica della batteria è stata posizionata in prossimità del movimento centrale in modo da rendere l’operazione di ricarica il più facile possibile.

Le T-Tronik C-Type e T-Type non lasciano nulla al caso neanche sul piano della sicurezza, con luci anteriori da 100 lumen per 400 metri di visibilità frontale e fino a 500 metri di visibilità passiva posteriore. Inoltre, è possibile trasportare e montare borse fino a 25 kg di peso grazie al portapacchi posteriore.

Nuove e-bike Bianchi T-Tronik C-Type

Muoversi in città non è mai stato così smart: T-Tronik C-Type semplifica la routine, accorcia le distanze e offre una nuova prospettiva sulla mobilità urbana. La geometria della T-Tronik C-Type consente di salire e scendere in sella indossando qualunque capo da abbigliamento mentre la cover della catena e i parafanghi preservano gli abiti dallo sporco.

La batteria Phylion è facile da rimuovere grazie al comodo sistema a sgancio posto nella parte superiore del tubo obliquo della bici. T-Tronik C-Type è disponibile in due colorazioni: Bronzo Cangiante e Blu Pietra.

Nuove e-bike Bianchi T-Tronik T-Type

T-Tronik T-Type è una e-bike Tourer versatile dal look minimal e pronta a rendere più agevole ogni avventura in sella anche su percorsi sterrati fuori città.

Questo è possibile grazie alla specifica geometria del telaio, disponibile anche nella versione step-through, che si abbina al supporto offerto dai tre livelli di assistenza del motore Shimano. La Bianchi T-Tronik T-Type è proposta nelle colorazioni Grigio Metropoli e Verde.

