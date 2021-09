La coppia perfetta per divertirsi in sicurezza in sella alla propria Mountain Bike.

La sicurezza in bicicletta è molto importante ed il casco è fondamentale sia in Mountain Bike sia in sella qualsiasi altra tipologia di bicicletta . Quello che vi proponiamo oggi è il casco Rudy Project Casco Protera+ che nella foto indosso nella colorazione bianca.

Rudy Project casco Protera+

Protera+ è un casco unisex leggero (solo 360 gr.) ottimo per qualsiasi disciplina MTB per via della maggiore protezione nella parte posteriore della testa. La calzata è avvolgente e regolabile, l’interno lo rende molto confortevole ed i cinghioli sono intercambiabili.

La tecnologia In-Mold consento a Rudy Project di colare la calotta esterna in policarbonato direttamente durante la fase di iniezione del polistirene espanso (EPS), permettendo così di creare una struttura più rigida, resistente agli urti ed estremamente leggera.

Inoltre, per migliorare ancor di più l’esperienza in mountain bike, questo casco Rudy Project ha anche un nuovo frontino più ampio per assicurare protezione da sole ed elementi atmosferici ed pratico supporto per chi usa la maschera.

Protera+ è dotato di Airframe frontale, struttura a rete integrata nel sistema antiscalzamento del casco consente quindi all’aria di circolare fra calotta e imbottitura interna. Il casco Protera+ è disponibile nelle taglie S-M/L, in quattro colori (bianco, azzurro ocean, rosso scuro merlot, bero stealth) al prezzo di 159,00 euro. Sono disponibili vari accessori come ricambi.

Rudy Project occhiali Cutline

Tuttavia a chi non usa la maschera, consigliamo di abbinare al casco Protera+ anche un occhiale adeguato a protezione degli occhi. Il modello Cutline con lenti fotocromatiche è infatti il compagno perfetto. Il Cutline è un occhiale versatile, con design d’avanguardia, lente ampia, bumper rimovibili ed un sistema di cambio lente rapido ed innovativo. Tuttavia queste caratteristiche lo rendono unico tra gli occhiali sportivi a mascherina. Combinando una lente ampia ed avvolgente con le più avanzate tecnologie Rudy Project, Cutline è stato progettato per elevare le performance di atleti e sportivi.

Cutline ha ben 4 diverse configurazioni di bumpers per soddisfare le diverse esigenze degli atleti: la configurazione con tutti e 4 i bumpers, quella con i 2 superiori o inferiori e la possibilità di indossare l’occhiale senza bumpers. Bumpers, abbellitori, nasello, e terminali di Cutline sono intercambiabili consentendo di personalizzare a piacere il proprio occhiale.

Il nasello regolabile morbido assicura una calzata ottimale e può essere utilizzato per avvicinare o allontanare l’occhiale dal volto e limitare quindi i rischi di appannamento. I terminali regolabili assicurano la massima stabilità. Basta una semplice pressione per regolare i terminali in tutte le direzioni.

Le ampie lenti sono intercambiabili. Grazie infatti all’intuitivo e rapido Push Release System, basta premere sui pulsanti posizionati sulle aste per sganciare la lente e sostituirla. Per accelerare l’evaporazione del calore e minimizzare il rischio di appannare la lente, Cutline è dotato del sistema Power Flow Rudy Project. L’azione combinata delle 4 prese d’aria posizionate sulla lente e di quelle su aste e bumper incrementa il flusso d’aria interno all’occhiale per ridurre al minimo l’appanamento della lente durante l’attività sportiva.

Rudy Project Cutline è disponibile in tre colorazioni con lenti forocromatiche e sono otto le versioni disponibili con lenti colorate proprio per soddisfare le esigenze di tutti. I prezzi partono da 159,00 euro fino ad arrivare a 249,00 euro per i modelli con lenti ImpactX Photochromic 2 Laser.

Infine, su Amazon Prime trovate molto prodotti ufficiali Ruby Project.

Rudy Project Casco Protera+ e occhiale Cutline: me li consigli?

Siamo di fronte a due accessori di assoluta qualità. Casco e occhiale rispettano al 100% la loro descrizione. Entrambi leggeri e versatili sono i compagni di avventura giusti per spingersi in sentieri, salite e discese in mezzo ai boschi più impervi. La fotocromaticità delle lenti è un plus a cui non potrei più rinunciare. La possibilità di scegliere di vari colori e personalizzazioni sono certo che farà felice anche il rider più esigente. Se cerchi quindi un casco sicuro affidabile, e un occhiale al top da abbinare al casco, il Protera+ e le lenti Cutline di Rudy Project sono i prodotti giusti per te.

Gli indispensabili per ciclisti su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.