Swapfiets è un marchio olandese che mira a rivoluzionare la mobilità urbana. Swapfiets offre infatti il noleggio a lungo termine di una bicicletta tradizionale o di una bicicletta elettrica ad un prezzo inferiore ai 50,00 € al mese.

Come avevamo anticipato il servizio è attivo anche su Milano. Le e-bike disponibili adottano un motore Shimano E5000 36V da 250W di potenza e 40Nm di coppia.

Servizio Swapfiets: come funziona

Swapfiets è un servizio di abbonamento di bici e e-bike. Pagando un fisso mensile, avrete una Swapfiets tutta vostra. Avete un problema? Nessun problema, basta contattare Swapfiets tramite app e ripareranno la vostra bici entro 48 ore.

Swapfiets: abbonamenti disponibili

Scopriamo che tipo di abbonamento offrono e qual è la durata minima. Esistono due tipi di abbonamento: mensile e semestrale.

Abbonamento mensile: paghi una quota d’iscrizione di 19,50 € e puoi disdire in qualsiasi momento;

Abbonamento semestrale: non c’è alcuna quota d’iscrizione e avete diritto alla cancellazione dopo i primi 6 mesi.

Tuttavia, entrambe le opzioni includono un periodo di preavviso di 1 mese in caso di cancellazione.

Swapfiets: consegna bici

Ci sono due modi per ricevere la bici/e-bike.

Ritiro in negozio : è possibile ritirare la bici in uno dei negozi Swapfiets. Non dovete fare altro che selezionare una data e un’ora al momento dell’iscrizione. Al ritiro riceverete tutte le informazioni necessarie. Tuttavia, questa è anche l’opzione più veloce.

: è possibile ritirare la bici in uno dei negozi Swapfiets. Non dovete fare altro che selezionare una data e un’ora al momento dell’iscrizione. Al ritiro riceverete tutte le informazioni necessarie. Tuttavia, questa è anche l’opzione più veloce. Consegna a domicilio: è possibile fissare una data e un’ora per consegnare la bici a domicilio o dove volete, all’interno dell’area di servizio.

Swapfiets: prezzi bici/e-bike

Original (city bike), tipica bici olandese con freno a meno e contropedale, luce a led e lucchetti: 12,90 € al mese

Deluxe 7 (city bike), bici a 7 rapporti, freno a meno e contropedale, luce a led e lucchetti: 14,90 € al mese

Power 1 (e-bike), bicicletta elettrica, velocità max 25 km/h, autonomia 80 km, ricarica completa in 4 h: 49,90 € al mese

Power 7 (e-bike), bicicletta elettrica a 7 rapporti, velocità max 25 km/h, autonomia 100 km, ricarica completa in 7,5 h: 75,00 € al mese

