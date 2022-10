Thok E-Bike MIG e TK01 Color Edition 2022: le iconiche biciclette elettriche sono disponibili in pronta consegna con due nuove colorazioni “Powder Blue” e “Backyard Green”. Modello da “All-mountain” la prima e da “Enduro” la seconda, le Color Edition mantengono le caratteristiche tecniche dei modelli di serie, garantendo performance e divertimento, ma aggiungono esclusività grazie alle nuove livree firmate Aldo Drudi, il designer divenuto celebre anche per i caschi di Valentino Rossi.

Thok E-Bike MIG Color Edition 2022

La MIG è stata la prima e-MTB a marchio Thok. È una bici adatta sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle elettriche, sia ai biker più esperti in cerca di un mezzo maneggevole, che doni sensazioni simili a quelle che si provano alla guida di una mtb muscolare. Presentata nel 2017 e più volte aggiornata negli anni, la MIG è divenuta un’icona del brand, caposaldo della gamma.

Le sue geometrie vincenti sono senza tempo: la batteria posizionata sotto al tubo obliquo per abbassare il baricentro e aumentare la

maneggevolezza e un telaio caratterizzato dalla Thok Control Geometry, con angolo sterzo di 66° e tubo sella dritto con angolo da 74,7° assicurano comfort di guida, elevata trazione in salita e agilità in discesa.

Per celebrare la bicicletta che ha aperto alla casa di Alba i mercati mondiali, ne viene ora proposta una Color Edition “Powder Blue”. La scelta estetica non è casuale: nella cultura orientale il blu è segno di longevità, nessun altro colore avrebbe potuto meglio rappresentare questo modello del brand.

L’allestimento mantiene motore Shimano E7000, batteria Shimano da 630 Wh, sospensioni RockShox con escursione 150mm anteriore e 140mm posteriore, freni a 4 pistoni e trasmissione SRAM (12 velocità), dischi da 203 mm, assetto “mullet” con pneumatici Maxxis

Assegai.

TK01: l’enduro

La seconda Color Edition è dedicata alla TK01, la più giovane ed esuberante della gamma. Una “schiacciasassi” senza compromessi di agilità, la compagna ideale per gli appassionati dell’attività fisica adrenalinica e delle sensazioni forti che l’e-enduro sa regalare. In questo caso è la livrea “Backyard Green” ad affiancare nelle disponibilità la colorazione originale.

Il verde rimanda qui al contatto con la natura, all’equilibrio, all’autocontrollo ma anche alla vivacità: caratteristiche che ben descrivono le geometrie di questa bicicletta esuberante ed avventurosa, capace di affrontare sentieri estremi sempre garantendo un ottimo controllo di

guida.

Caratterizzato da standover basso, il telaio della TK01 presenta geometria TCG Plus (Thok Control Geometry Plus) e il nuovo standard di head-tube tapered 1.8, con carro posteriore corto e tubi oversize. Il punto di incontro tra il top tube – dal disegno “Viper Head” – e il down

tube verticalizzato, conferisce rigidezza all’innovativa zona sterzo.

Il baricentro basso, tipico delle e-mtb Thok, è dato dalla batteria integrata nel down tube, appositamente verticalizzato per allocarla molto vicino al motore. L’angolo sterzo è di 64,5°, mentre quello del tubo sella è di 75,5°, per fornire comfort di guida, maggiore trazione in

salita e controllo nei passaggi più tecnici.

Completano l’allestimento il motore Shimano EP8 con due configurazioni di serie customizzate Thok (“long drive” e “fast drive”), la batteria integrata da 630 Wh, sospensioni RockShox con 170 mm di escursione anteriore e posteriore, freni Sram a 4 pistoni con dischi da 203 mm e trasmissione Sram a 12 velocità. Anche qui ruote da 29” e 27,5” gommate Maxxis Assegai.

Le due nuove livree sono prodotte in soli 100 pezzi e non verranno replicate. Sono dunque destinate a diventare pezzi da collezionisti. Entrambe sono disponibili in pronta consegna. La MIG Color Edition viene venduta a 4.790 euro, la TK01 a 5.750 euro.

