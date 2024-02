Moto e scooter 125cc in autostrada e tangenziali: è arrivato finalmente il sì

Finalmente moto e scooter 125 potranno transitare su autostrade e tangenziali. La Commissione trasporti ha approvato l’emendamento.

La Commissione trasporti della Camera ha approvato l’emendamento promosso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) insieme alla FMI che autorizza la circolazione dei motocicli con cilindrata minima di 120cc nelle autostrade e nelle tangenziali.

Con questa approvazione, il nostro paese si allineerebbe finalmente al resto dell’Europa, dove è già consentito il transito ai 125cc sulle autostrade. Come confermato Paolo Magri, presidente Confindustria ANCMA, questo rappresenterebbe un risultato molto importante per i produttori, l’industria di riferimento e per gli utenti della strada.

L’accoglimento del dispositivo, avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito dell’esame del disegno di legge di revisione del codice della strada, introduce quindi la possibilità per i conducenti maggiorenni di moto e scooter “125” di accedere a queste strade a scorrimento veloce, abbassando l’attuale limite di 150 cc. Limite che a sua volta viene adeguato anche per i motocicli elettrici, portandolo a 6kW.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD