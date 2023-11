Bashan Motorcycle Eicma 2023: l’azienda cinese presenterà i suoi nuovi modelli di moto elettriche ad alta velocità, AK7000D e AK3500D. Il modello che segna il debutto è l’AK7000D, capace di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Dotato di comunicazione CAN e sistema HDC, AK7000D vanta una potenza di 13kW+100Nm, regalando un’esperienza esaltante agli appassionati di due ruote con la sua rapida accelerazione.

Con un’autonomia massima di 190 km offre un supporto affidabile per i suoi spostamenti. Che si tratti di strade pianeggianti o di pendii ripidi, l’AK7000D affronta senza sforzo qualsiasi sfida, dimostrando la sua eccezionale capacità di superare pendenze fino a 30°. Inoltre, con la sua classificazione IP65, offre una solida garanzia di sicurezza.

La seconda moto presentata è AK3500D, un modello unico dalle dimensioni compatte, mentre il suo design retrò emana eleganza e raffinatezza. Nonostante le dimensioni ridotte, AK3500D ha un telaio che consente ottime prestazioni. Con una velocità massima

85 km/h e una potenza di 6kw+240Nm, permette di muoversi senza sforzo in città.

Con un’autonomia massima di 110 km, è più che sufficiente per soddisfare le sue esigenze quotidiane dei pendolari. Come l’AK7000D, anche l’AK3500D è dotato di sistemi di comunicazione CAN e HDC per una maggiore comodità e sicurezza durante la guida.

Le moto elettriche firmate AK non sono solo moto, ma riflettono uno stile di vita. Utilizzando tecnologia common rail multimodale, sono in grado di regolare in modo intelligente la velocità del veicolo e la potenza erogata, fornendo così un’esperienza di guida confortevole e sicura.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

