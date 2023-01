Benelli Imperiale 400 2023 è la classic-bike per eccellenza proposta della Casa del Leoncino, reinterpretazione di uno storico modello della gamma Benelli-MotoBi realizzato negli anni ’50. Una due ruote facile, intuitiva ed estremamente accattivante, grazie al suo look elegante e alla sua anima retrò.

Benelli Imperiale 400 2023: caratteristiche

Cuore pulsante di Imperiale 400 è un monocilindrico quattro tempi da 374 cc, Euro 5, raffreddato ad aria, distribuzione a singolo asse a camme in testa, con una potenza massima di 21 CV (15,5 kW) a 5500 giri/min e una coppia di 29 Nm (2,95 kgm) a 4500 giri. Il motore, aggiornato secondo la normativa Euro 5 ha mantenuto le stesse prestazioni della versione precedente riducendo sensibilmente i consumi di carburante (3,1 l / 100 km).

Facile ed estremamente maneggevole, Imperiale 400 possiede un telaio misto a doppia culla in tubi e piastre d’acciaio, compatto e resistente. Le sospensioni prevedono all’anteriore una forcella telescopica con steli da 41 mm di diametro ed escursione da 121 mm, mentre al posteriore un forcellone oscillante con doppio ammortizzatore, con escursione da 55 mm. Il disegno dello scarico e gli inserti cromati, accentuano lo stile vintage di questa due ruote Benelli, così come il faro anteriore, rotondo, tipicamente retrò e il serbatoio a goccia, in grado di esaltare la vera essenza della moto.

Imperiale 400 , offre cerchi da 19” all’avantreno e 18” al retrotreno che montano pneumatici Maxxis Promaxx 100/90 all’anteriore e 130/80 al posteriore, capaci di garantire il massimo dell’affidabilità su strada in qualsiasi condizione, anche sul bagnato.

Il sistema frenante di Imperiale 400, efficace ed equilibrato, è composto all’anteriore da un disco di 300 mm di diametro con pinza flottante a 2 pistoncini e da un disco di 240mm con pinza flottante a singolo pistoncino al posteriore, assicurando così il controllo totale della moto. L’Abs è di serie.

Imperiale 400, proposta nella colorazione nero e argento, è disponibile a 3.990 € f.c.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.