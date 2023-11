Benelli a Eicma 2023 pensa soprattutto ai giovani con tre moto sportive e altre due novità di cilindrata più piccola: sugli scudi del Leoncino troviamo la Benelli Tornado 500, con le sorelle Benelli Tornado 400 e Benelli Tornado 300, che saranno tutte in concessionaria a inizio 2024, mentre per il resto allo stand N48 del Padiglione 22P della fiera milanese in questi giorni ci sono anche la Benelli BKX 300 e la Benelli BKX 300 S.

Eicma 2023: le novità di Benelli

Benelli Tornado

Sportività rimane la parola d’ordine principale della Benelli Tornado 500, che debutta proprio a Eicma 2023 ed è caratterizzata da un bicilindrico da 500 cc e 47,6 Cv. Un traliccio di tubi in acciaio va a formare il telaio, con una forcella Marzocchi da 41 mm.

Stessa cavalleria, ma cilindrata inferiore, 399 cc, per la Benelli Tornado 400, che si distingue per il telaio realizzato con tubi e piastre d’acciaio e una coppia di 38 Nm. La Benelli Tornado 300, infine, è spinta da un bicilindrico da 300 cc e 35 Cv.

In vetrina sullo stand Benelli, infine, anche la Benelli Tornado Naked Twin 500, che si distingue per una linea ancora più sportiva e lo stesso motore della gemella diversa 500.

Benelli BKX 300 e BKX 300 S

Ventata di novità per il Leoncino anche sulle cilindrate più piccole, con BKX 300 e BKX 300 S, due moto leggere, ideate per garantire ai giovani motociclisti maneggevolezza sia on the road sia off road.

Le linee, compatte ma votate al dinamismo, riprendono quelle del concept mostrato per la prima volta a Eicma 2022, mentre la S ha un design e caratteristiche ancora maggiormente votate al divertimento. Ad equipaggiare entrambe c’è un monocilindrico da 294 cc quattro valvole e quattro tempi, raffreddato a liquido.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED