Piccola moto elettrica per giovanissimi crossisti

La Beta Minicross E è la moto da cross elettrica pensata per i giovanissimi che si vogliono avvicinare al mondo del fuoristrada. La 2a generazione vanta una nuova batteria Li-Ion 36V 13AH (ampere-ora) in grado di erogare costantemente energia per 45 minuti.

Tuttavia, la nuova batteria al litio, insieme ad altri nuovi dettagli tecnici, hanno permesso di ridurre il peso della moto di 5 kg. Il peso totale è quindi di 38 kg, a vantaggio della maneggevolezza e la facilità di guida. Per questi motivi è particolarmente adatta ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Le novità riguardano anche la dotazione tecnica degna di una moto da “grande”: forcellone in alluminio con trattamento termico, freni a disco con controllo idraulico, forcella idraulica a steli rovesciati (ø 33 mm) e mono-ammortizzatore regolabile ad aria e molla.

La totale assenza di emissioni inquinanti del nuovo Minicross E e la massima silenziosità della tecnologia elettrica sono elementi estremamente interessanti anche agli occhi del genitore che desidera un mezzo per il proprio figlio che rispetti l’ambiente e che guardi al futuro.

Beta Minicross E: Prezzo

La Beta Minicross E è disponibile presso i concessionari al prezzo di 1.090,00 €.

Beta Minicross E: Scheda Tecnica

Scheda Tecnica della nuova Beta Minicross E:

● PESO: 38 kg

● LUNGHEZZA MASSIMA: 1400 mm

● LARGHEZZA MASSIMA: 600 mm

● ALTEZZA MASSIMA: 900 mm

● INTERASSE: 1025 mm

● ALTEZZA SELLA: 695 mm

● ALTEZZA DA TERRA: 290 mm

● SOSPENSIONE ANTORIORE: Forcella idraulica a steli rovesciati (ø 33 mm)

● SOSPENSIONE POSTERIORE: Monoammortizzatore regolabile ad aria e molla

● FRENI: A disco a controllo idraulico

● MOTORE ELETTRICO: 0.75 kw

● BATTERIA: Li-Ion 36V 13AH

● DURATA BATTERIE: 45 m a velocità costante

● TELAIO: Acciaio

● FORCELLONE: Alluminio con trattamento termico

● CERCHI: 12” ant. / 10” post.

● PNEUMATICI: 60/100-12 ant. / 70/100-10 post.

● PRESSIONE PNEUMATICI: 0,7 bar