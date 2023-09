Il BMW Motorrad ConnectedRide Navigator è il nuovo navigatore, dotato di una perfetta integrazione con BMW Cloud, che rende il tempo in moto un vero piacere.

Utilizzando il BMW ID personale, tutti i percorsi, le registrazioni e la pianificazione degli itinerari sono sincronizzati tra il navigatore e l’app BMW Motorrad e sono quindi disponibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Sia le mappe che le funzioni del navigatore sono sempre aggiornate, poiché il dispositivo può essere collegato a Internet e può essere aggiornato in qualsiasi momento.

BMW Motorrad ConnectedRide Navigator: caratteristiche

Il display touchscreen da 5,5 pollici, molto luminoso, garantisce una leggibilità ottimale, anche alla luce diretta del sole. Il BMW Motorrad ConnectedRide Navigator si abbina perfettamente ai display delle moto e all’intero mondo BMW Motorrad. Il design grafico e l’interazione con l’utente si armonizzano perfettamente e consentono una perfetta integrazione nel concept operativo dello schermo TFT e del BMW Motorrad ConnectedRide Navigator.

I display sono inoltre coordinati tra loro per quanto riguarda l’intensità della luce, la riflessione e il rivestimento antiriflesso. Il Navigatore si ricarica tramite la rete di bordo BMW. In alternativa, può essere ricaricato in pochissimo tempo tramite il cavo USB-C in dotazione, con una corrente di ricarica fino a 2,4 A.

Il nuovo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator è stato sviluppato internamente e gli aggiornamenti possono essere inviati direttamente tramite i sistemi BMW Motorrad. Analogamente a uno smartphone, gli aggiornamenti delle funzioni e delle mappe vengono segnalati attivamente. Gli aggiornamenti vengono installati direttamente, l’unica necessità è una connessione dati online (WLAN o scheda SIM installata dal cliente). Non è obbligatorio il collegamento a un computer.

Per ottenere le ultime informazioni sul traffico, che vengono aggiornate in tempo reale, il navigatore può andare online tramite un hotspot WiFi o tramite la scheda SIM installata dal cliente.

Il BMW Motorrad ConnectedRide Navigator fa parte del MyBMW Cloud. Di conseguenza, l’utente può accedere al ConnectedRide Navigator con il suo account MyBMW, collegando così il dispositivo al BMW Cloud, dove può sincronizzare i percorsi pianificati, i percorsi effettuati e molto altro.

L’hardware e il software del nuovo ConnectedRide Navigator sono compatibili con tutte le moto BMW costruite dal 2014 in poi (con limitazioni), a condizione che abbiano un multicontroller e che la predisposizione per la navigazione sia già installata o sia stata montata in un secondo momento come parte degli Accessori Originali BMW Motorrad.

Inoltre, tutte le funzioni dello smartphone, in particolare le applicazioni multimediali come Spotify e le funzioni telefoniche, possono essere gestite e coordinate centralmente tramite il nuovo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator. In particolare, l’utente può controllare il volume sia come volume principale per tutte le sorgenti sia individualmente per ogni sorgente. Anche tutti gli altri dispositivi finali, come i caschi del pilota e del passeggero e gli Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad, possono essere collegati al Navigatore via Bluetooth e controllati di conseguenza. I contatti personali memorizzati sullo smartphone possono essere utilizzati direttamente sul navigatore per le funzioni telefoniche e di routing.

Il nuovo ConnectedRide Navigator è disponibile da subito e deve essere semplicemente inserito nel supporto della predisposizione alla navigazione e bloccato con la chiave della moto.

