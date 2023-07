BMW Smartglasses ConnectedRide, gli occhiali da moto con head-up display.

Si chiamano BMW Smartglasses ConnectedRide, ed al prezzo di 690 euro si collegano al tuo smartphone tramite Bluetooth e ad un’app per visualizzare le informazioni sulla lente degli occhiali utilizzando la tecnologia head-up display.

Tecnologia già presente nel settore automobilistico, è ora possibile usarla anche in moto proiettando tutti i dati direttamente nel campo visivo del pilota in tempo reale, per una guida sicura. La proiezione dei dati può essere posizionata e le impostazioni possono essere selezionate sia prima che durante la guida utilizzando il multicontroller sul manubrio della moto.

Va detto che, se alcune delle informazioni che possono proiettare sono realmente utili come la navigazione GPS, la velocità e il limite di velocità, ovviamente su strade conosciute non forniscono informazioni maggiori a quelle presenti sul cruscotto. Sono invece sicuramente utili per quando si guida magari all’estero o su strade che si percorrono per la prima volta.

I BMW Smartglasses ConnectedRide possono essere adattati a diversi tipi di caschi e forme del viso, garantendo un comfort ottimale anche durante i lunghi viaggi. A proposito di lunghi viaggi, le batterie durano dieci ore, quindi per chi pianifica una lunga giornata in sella, è da tenere conto che è necessario ricaricare per tenerli attivi. Ovviamente quando si scaricano funzionano come un paio di occhiali sa sole normali.

Da notare come BMW Motorrad fornisca anche due set di lenti certificate UVA/UVB con la montatura. Un set di lenti è trasparente all’85% e può essere utilizzato in particolare con caschi dotati di visiera solare integrata. L’altro set di lenti è colorato, trasformando gli BMW Smartglasses ConnectedRide in un perfetto paio di occhiali da sole.

Per i motociclisti che indossano occhiali correttivi, le lenti possono essere regolate in base alla loro prescrizione (fino a un massimo di 4 diottrie) da un ottico, utilizzando un adattatore RX. Per chi utilizza lenti a contatto, gli smartglasses possono essere utilizzati normalmente.

BMW Smartglasses ConnectedRide: caratteristiche principali

– Disponibili in due misure (M + L) con diversi naselli. Misura M per una distanza pupillare da 53 a 67 mm, misura L per una distanza da 59 a 73 mm.

– Due set di lenti inclusi (una lente colorata e una lente trasparente all’85%) con sensore di luminosità integrato e filtro UVA/UVB certificato.

– Adattatore RX per regolare le lenti in base alla prescrizione visiva richiesta (fino a un massimo di 4 diottrie) da parte di un ottico.

– Connessione Bluetooth allo smartphone e alla BMW Motorrad Connected App.

– Trasferimento dei dati GPS in tempo reale dall’app agli smartglasses.

– Funzione Head-Up per la navigazione con display personalizzato.

– Visualizzazione di velocità, limite di velocità, marcia e indicazioni di navigazione.

– Sensore di luminosità integrato e modulo ottico per una visualizzazione sicura dei dati.

– Batteria agli ioni di litio con un’autonomia fino a dieci ore.

– Cavo di ricarica USB incluso.

– Temperatura di funzionamento da -10° a +50°C.

– Colore: Antracite.

—–

