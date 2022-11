La nuova BMW R 1250 RS 2023 come prima monta il leggendario motore boxer a 2 cilindri che fornisce una potente propulsione. Ha ancora una cilindrata di 1.254 cm3 e, anche nell’attuale immatricolazione EU5, genera 100 kW (136 CV). Grazie alla tecnologia BMW ShiftCam per la variazione della fasatura e dell’alzata delle valvole sul lato di aspirazione, offre una potenza poderosa a tutte le velocità, un funzionamento estremamente fluido e silenzioso e valori eccezionali di consumo di carburante e di emissioni.

BMW R 1250 RS 2023: caratteristiche

La modalità di guida Eco consente al pilota di utilizzare l’innovativa tecnologia del motore BMW Motorrad ShiftCam principalmente in modo da ottenere la massima autonomia. In modalità Eco, il pilota è incoraggiato a viaggiare nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei consumi, con una curva dell’acceleratore morbida e una moderata limitazione della coppia del motore. In modalità Eco, il display a colori TFT visualizza l’efficienza nella riga di stato superiore. Se si desiderano le massime prestazioni, ad esempio per i sorpassi con un carico pesante o in salita, il pulsante della modalità di guida consente di passare rapidamente e facilmente a un’altra modalità di guida.

La nuova R 1250 RS Adventure può essere equipaggiata con l’optional “Riding Modes Pro” come equipaggiamento opzionale da fabbrica. Tra le altre cose, questa opzione offre ulteriori modalità di guida configurabili individualmente. Utilizzando la funzione di preselezione della modalità di guida, il pilota può impostare individualmente le modalità di guida sull’apposito pulsante della modalità di guida. Il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR) è un altro nuovo componente della modalità di guida Pro. Può essere utilizzato per evitare in modo sicuro le condizioni di guida instabili che possono verificarsi durante il coasting o il downshifting a causa di un eccessivo freno motore sulla ruota posteriore.

In qualità di popolare sport tourer, la R 1250 RS nella sua ultima edizione è dotata di BMW Integral ABS Pro di serie. Si tratta di un sistema di frenata che offre ancora più sicurezza in fase di frenata – anche in curva – e che pensa, per così dire, ancora più avanti.

Come in precedenza, la nuova R 1250 RS è dotata di un display a colori TFT con navigazione a frecce integrata e ampia connettività. Il pilota può scegliere tra display personalizzati per vari scopi. Tra le novità di serie, gli indicatori di direzione a Led ridisegnati e l’iconica luce di marcia diurna.

La nuova BMW R 1250 RS offre di serie due diverse prese di corrente. La precedente presa di corrente di bordo da 12 volt e un’ulteriore presa USB-A con alimentazione a 5 volt. È disponibile una corrente di carica fino a 2.400 mA, che consente una ricarica rapida a seconda del tipo di smartphone utilizzato. Il sistema di chiamata d’emergenza intelligente è di serie per fornire assistenza rapida in caso di emergenza..

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.