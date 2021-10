Caberg Duke II Tour: il casco per gli amanti del mondo touring

Due nuove varianti colore per il nuovo casco apribile Duke II Tour.

Caberg Duke II Tour è il nuovo casco per uso touring proposto in due nuove varianti colore. Il casco apribile Duke II Tour, totalmente fabbricato in Italia e con doppia omologazione P/J, consente di guidare il proprio mezzo sia in modo integrale sia a mentoniera alzata senza rinunciare alla sicurezza, grazie al selettore posizionato sulla sinistra del casco che blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura (posizione J), evitando così spiacevoli inconvenienti come una chiusura accidentale della stessa.

Design accattivante, tecnologia innovativa e massima attenzione ai dettagli, queste sono le caratteristiche che hanno fatto del modello Duke II un prodotto molto richiesto delle collezioni precedenti e che oggi viene lanciato in nuove varianti colore per tutti gli amanti del mondo touring attenti all’innovazione ma che non rinunciano all’estetica.

Caberg Duke II Tour: caratteristiche

Tanti i plus che fanno del modello Duke II Tour un casco innovativo e perfettamente in linea con quelle che sono le reali esigenze degli amanti del moto touring che ricercano in questo fondamentale accessorio per i loro lunghi viaggi un mix tra design, sicurezza e comfort fisico.

Caberg sa bene quanto sia importante il tema della leggerezza per chi è abituato ad indossare il casco per molte ore consecutive e ricerca un accessorio che riduca al minimo il livello di affaticamento dei muscoli cervicali, garantendo un feeling di guida ed un comfort fisico massimo. Per questo il modello Duke II Tour pesa solo 1550 gr. ca., con una variazione di +/- 50 gr a seconda delle taglie, senza compromessi in termini di protezione e sicurezza.

Non solo leggerezza ma anche massima ventilazione. Nel modello Caberg Duke II Tour, la ventilazione è garantita da due ampi aeratori facili da manovrare posizionati sulla mentoniera e sulla parte superiore della calotta che assicurano un ottimo ricambio d’aria attraverso una serie di canali interni e garantiscono un comfort di guida a prova di lunghi tragitti in tutte le condizioni atmosferiche.

Massima attenzione anche agli accessori per il modello Duke Tour II che non accetta compromessi anche in termini di visibilità con l’innovativo sistema Double Visor Tech che, grazie ad una visiera parasole integrata facile da manovrare, permette di guidare sempre con la giusta luce e quindi in totale sicurezza, offrendo la possibilità di gestire con la massima agevolezza e rapidità gli improvvisi cambi di intensità, di taglio di luce o di riflesso del sole nei vari momenti della giornata.

La doppia visiera parasole, trasparente per l’esterno e opaca all’interno, è antigraffio e dotata di Pinlock di serie (tranne nella versione Smart) che non permette l’appannamento della lente. Ulteriormente accessoriato con il sistema Just Speak Evo, che permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3, il modello Duke Tour II ha tutte le carte in regola per diventare un “must have” della collezione Caberg 2022 in grado di

soddisfare anche il moto turista più esigente.

Due le nuove versioni colore del modello Duke II Tour, nero opaco, antracite e giallo fluo e una versione che strizza l’occhio al mondo femminile con colorazioni sempre nero opaco, antracite e fucsia.

