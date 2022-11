Caberg Flyon 2023: il jet pensato sia per l’utilizzo urbano che extra urbano

Caberg Flyon 2023 è il jet pensato sia per l’utilizzo urbano ma anche extra urbano. La qualità dei materiali utilizzati e le caratteristiche di questo casco permettono di godersi lunghe passeggiate anche con motociclette di media/grossa cilindrata senza dover rimpiangere le caratteristiche di un casco integrale o apribile.

Caberg Flyon 2023: caratteristiche

Caratteristiche principali del Flyon sono l’ampia visiera esterna dotata di sistema di blocco posto sulla sinistra per evitare aperture accidentali, la lente antiappannante Pinlock di serie, la visiera parasole integrata facile da utilizzare grazie al cursore posto sulla sinistra del casco e un sistema di ventilazione straordinario che attraverso le due prese d’aria superiori e all’estrattore d’aria posteriore garantisce un ottimo ricircolo di aria anche nei periodi più caldi.

Flyon può facilmente essere equipaggiato con i principali sistemi di comunicazione presenti sul mercato. E’ un prodotto moderno capace di accontentare il tourer più esigente ma anche gli spostamenti urbani di tutti i giorni. Il jet è prodotto in due taglie di calotta per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista.

La calotta è realizzata in fibra di vetro, ma viene anche offerta una versione con calotta realizzata in fibra di carbonio con finitura lucida (Flyon Carbon). Gli interni sono completamente amovibili e lavabili realizzati con tessuti traspiranti e anallergici. Il cinturino di ritenzione è dotato di fibbia micrometrica di facile regolazione, inoltre è presente l’anello di acciaio per assicurare il casco alla motocicletta.

Flyon è disponibile nelle versioni monocolore, Nero opaco, Bianco e Blu opaco Yama. Nelle versioni grafiche: Bakari in tre combinazioni cromatiche Nero opaco/Giallo fluo, Antracite opaco/Nero e Bianco/argento/colori e la Rio disponibile in due combinazioni cromatiche: Nero opaco/Antracite/Rosso/Argento e Blu opaco Yama/Bianco/Giallo Fluo/Argento.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.