City Airbag è lo zaino con l’airbag per chi viaggia su due ruote

Gli airbag sono estremamente importanti anche per i motociclisti, in quanto possono aiutare a ridurre le lesioni in caso di incidenti stradali. Come sappiamo, chi viaggia su due ruote è particolarmente vulnerabile in caso di incidenti stradali, gli airbag per moto e scooter possono fornire una protezione aggiuntiva, aiutando a ridurre l’impatto del corpo del guidatore contro il suolo o contro altri oggetti.

Ricordiamo che questi airbag possono salvaguardare parti del corpo che non sono protette da altri equipaggiamenti di sicurezza, come ad esempio il torace, la schiena e il collo. Questi dispositivi possono anche ridurre il rischio di lesioni spinali. Numerosi i passi avanti che sono stati compiuti negli ultimi anni in ambito tecnologico che permettono di offrire soluzioni all’avanguardia, efficaci e per questo affidabili. Qui in articolo nel quale spieghiamo in dettaglio il funzionamento dell’airbag per moto.

Con l’arrivo della bella stagione e per venire incontro alle necessità dei centauri, Motoairbag ha sviluppato City Airbag, uno zaino airbag pratico e versatile.

Com’è fatto il City Airbag

Dal colore nero e dallo stile Urban, City (Urban) MAB è un vero e proprio zainetto che consente di portare con se pc, tablet, documenti e tutto l’occorrente che serve per affrontare una tipica giornata lavorativa in ufficio. Estremamente versatile, può essere indossato sopra qualsiasi giacca invernale o estiva, ma anche comodo grazie agli spallacci presenti all’altezza delle spalle che si integrano perfettamente con le protezioni spalle presenti nelle giacche moto.

Oltre agli spallacci è provvisto anche di una cintura che permette a MotoAirBag di essere sempre in posizione corretta, sia quando si è alla guida sia in caso di attivazione.

Come funziona?

Caratterizzato da uno schienale traspirante in rete e resistente all’acqua, City Airbag è dotato di airbag a tecnologia Fast-Lock con accelerometro analogico per gestire in maniera completa ed affidabile il riconoscimento dell’incidente, studiato appositamente per l’utilizzo urbano di ogni giorno.

L’Airbag è posto nella parte posteriore, con un volume di protezione di 15 litri, al fine di proteggere la schiena a tutta larghezza, la zona sacrale e cervicale. Il sistema airbag è dotato di valvole per lo sgonfiamento automatico: lo stato protettivo di MAB dura circa 30 secondi per poi sgonfiarsi completamente nel giro di qualche minuto. Una volta utilizzato sarà possibile ricaricarlo in pochi minuti, servendosi del kit di ricarica, previo un semplice controllo descritto sul manuale. Il dispositivo è certificato come Livello 2 secondo la EN 1621-4 (livello massimo) come Airbag per motociclisti

Specifiche tecniche City Airbag

• Singolo sistema airbag

• Airbag posteriore per la protezione della schiena a tutta larghezza, zona sacrale e cervicale. City (Urban) MAB è Certificato AIRBAG EN1621/4 FB Livello 2. Forza residua dopo test di impatto 1,4 kN (limite Level 1 AIRBAG= 4.5 kN; limite Level 2 AIRBAG = 2,5kN)

• Tecnologia Fast Lock con accelerometro analogico per gestire in maniera completa ed affidabile il riconoscimento dell’incidente

• Tempo di gonfiaggio 80 millisecondi per il gonfiaggio del sistema airbag

• Volume totale 15 litri airbag posteriore

• Peso sistema airbag: 800 gr airbag posteriore. Peso totale 1,5 kg

• Riutilizzabile: una volta che si attiva City (Urban) MAB può essere ricaricato dall’utilizzatore in pochi minuti, utilizzando il kit di ricarica, previo un semplice controllo descritto sul manuale

• Realizzato in Poliestere

• Schienale in rete 3D

• Sono presenti sia la cintura in vita sia comodi spallacci dotati di chiusura al petto regolabile per mantenere il MAB sempre in posizione corretta, sia quando si è alla guida sia in caso di attivazione

• Il vano di carico permette di alloggiare un pc o un tablet con tutto l’occorrente per una giornata in ufficio.

• Il sistema airbag è dotati di valvole per lo sgonfiaggio automatico: lo stato protettivo di MAB dura circa 30 secondi per poi sgonfiarsi completamente nel giro di qualche minuto

• È presente un asola che fa fuoriuscire Fast Lock dal Gilet. Fast Lock, dopo aver attivato MAB, si sgancia e rimane attaccato alla sella

• MAB è dotato del sistema anti attivazione accidentale: prima di attivare il sistema airbag è necessario estendere il cavo, superare la forza di richiamo elastico di Fast Lock e applicare un carico di 15 kg. Viene inserito anche un piccolo adesivo da mettere sul cruscotto per ricordare ai primi utilizzi

• MAB vZero appare come uno zainetto e può essere indossato sopra ogni tipo di giacca invernale o estiva. Gli spallacci sono molto confortevoli e soprattutto all’altezza delle spalle si integra bene con le protezioni spalle presente nelle giacche moto.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.