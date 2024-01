Ducati Company C4: stivaletti per chi viaggia in moto tutti i giorni

I nuovi stivaletti Ducati Company C4 sono realizzati con materiali e tecnologie premium con tomaia in microfibra con membrana GORE-TEX.

Per i viaggiatori, ma anche per chi usa la propria moto nel quotidiano, la Casa di Borgo Panigale presenta i nuovi stivaletti Ducati Company C4, disegnati da Drudi Performance e realizzati da Held in esclusiva per la casa bolognese. Grazie all’impiego di materiali premium e soluzioni sofisticate, questi offrono comfort nella camminata e alla guida in ogni condizione meteo. La certificazione CE 2016/425 garantisce sicurezza in sella.

I Company C4 sono pensati per il turismo e per l’uso urbano, comodi nelle lunghe giornate in moto e così come quando si cammina. La tomaia in microfibra e tessuto tecnico, chiusura mista lacci/velcro, ne certificano la comodità. La membrana in GORE-TEX, impermeabile e traspirante, garantisce versatilità, permettendo un impiego quattro stagioni di questo stivaletto, offrendo comfort nelle giornate più calde e protezione dagli agenti atmosferici quando il meteo è sfavorevole.

La suola in gomma Vibram è antiscivolo e resistente all’abrasione e offre sicurezza nell’appoggio e protezione, grazie alla sinergia con gli inserti sui malleoli e ai rinforzi su tallone e dita. Gli inserti catarifrangenti migliorano la visibilità del pilota, aumentando la sicurezza. I nuovi stivaletti Company C4 sono già disponibili presso la rete ufficiale Ducati e sul sito Shop Ducati.

Altri prodotti Ducati sono disponibili su Amazon con spedizione Prime.

Copyright Image: Sinergon LTD