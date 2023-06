Ducati Multistrada V2 S 2024 è una moto nata per vivere emozionanti avventure, a suo agio anche nell’utilizzo urbano grazie a una ciclistica raffinata che assicura una guida fluida e sempre ben reattiva ai comandi del pilota. Per il 2024, la Multistrada V2 S aggiorna la gamma colori con la nuova livrea Thrilling Black & Street Grey, che si affianca alla classica colorazione Ducati Red. La livrea esalta l’animo sportivo della Multistrada con uno schema colori che alterna l’eleganza dello Street Grey con l’energia del Rosso GP 19. A completare il look, i cerchi in rosso e la nuova grafica del nome del modello.

Ducati Multistrada V2 S 2024: caratteristiche

La Multistrada V2 S si presenta con un’altezza sella a 830 mm che facilita l’appoggio dei piedi a terra, e pedane posizionate per assicurare la giusta abitabilità anche ai piloti di statura più elevata. Massima comodità per vivere ogni giorno le emozioni del viaggio.

Che siano lunghe percorrenze o brevi tragitti quotidiani, il piacere di guida è sempre garantito dal motore bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm3, robusto e gestibile in ogni situazione. Omologato Euro 5, il Testastretta eroga una potenza massima di 113 CV a 9.000 giri/minuto e una coppia massima di 10 kgm a 6.750 giri/minuto.

Un’elettronica di alto livello completa la configurazione della Multistrada V2 S. Il pacchetto comprende ABS Cornering, Vehicle Hold Control, Ducati Traction Control e il sistema Ducati Brake Light, che in caso di brusca frenata attiva automaticamente la luce posteriore per segnalare il rallentamento. Rispetto alla versione standard, la Multistrada V2 S monta di serie anche Cruise Control, Ducati Quick Shift Up & Down e cruscotto con schermo TFT a colori da 5’’. Presenti su entrambi i modelli V2 e V2 S sono poi i 4 Riding Mode (Sport, Touring, Urban ed Enduro), tecnologia apparsa su una moto per la prima volta proprio su una Multistrada, nel 2010.

Per rendere unica l’esperienza di viaggio di ogni appassionato, Ducati Performance ha realizzato una serie di accessori che della Multistrada V2 S esaltano tanto lo spirito touring quanto il carattere urbano.

La famiglia Multistrada è composta, oltre ai modelli V2 e V2 S, dalla Multistrada V4, V4 S, V4 Pikes Peak e l’ultima arrivata V4 Rally. Il 2023 è un anno speciale per l’intera gamma: la famiglia Multistrada compie infatti 20 anni.

Su tutta la gamma Multistrada è valida 4 Ever Ducati , la garanzia di 4 anni offerta da Ducati a tutti gli appassionati che aggiunge 24 mesi di copertura alla garanzia convenzionale, senza nessun limite di percorrenza chilometrica.

La Multistrada V2 S è disponibile a partire da € 18.690, anche in versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2, con una riduzione di 1.000 € sul prezzo di listino.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.