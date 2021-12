L'ultima edizione dell’Yearbook ufficiale dedicato alla stagione agonistica di Ducati Corse.

Ducati Corse 2021 Official Yearbook: il 2021 è stato un anno ricco di successi per Ducati Corse che ha ottenuto vittorie, podi e piazzamenti in tutti i maggiori campionati internazionali di moto.

Per celebrare i suoi successi, Ducati ha nuovamente collaborato con Artioli Editore 1899 di Modena per realizzare l’ultima edizione dell’Yearbook ufficiale dedicato alla stagione agonistica di Ducati Corse.

Il libro, contente le fotografie più emozionanti e spettacolari delle gare scattate dai migliori fotografi di questo sport, rappresenta un’occasione imperdibile per poter vedere all’interno del mondo di Ducati Corse ed è un regalo di Natale perfetto per tutti i Ducatisti e gli appassionati di motociclismo di tutto il mondo.

Il Ducati Lenovo Team, l’Aruba.it Racing – Ducati, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi, insieme agli altri team satellite e ai piloti di MotoGP, World Superbike e degli altri più importanti campionati nazionali – British Superbike, MotoAmerica, CiV, Endurance e Australian SBK – sono tutti splendidamente illustrati nelle 208 pagine racchiuse in un volume di grande formato con copertina rigida e sovraccoperta, testo in italiano ed inglese, con oltre 250 immagini stampate a colori su carta lucida per una resa fotografica davvero eccezionale.

Il Ducati Corse 2021 Official Yearbook è disponibile in tutte le migliori librerie.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.