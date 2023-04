Fantic Issimo City insieme a Issimo 45, Issimo 25 e al monopattino TX completa la gamma E-Mobility di Fantic, per soddisfare ogni esigenza di mobilità: dalla cosiddetta “last mile mobility” fino al commuting extraurbano. Come i fratelli minori 25 e 45 anche Issimo City è prodotto nello storico stabilimento di Motori Minarelli a Bologna.

Fantic Issimo City: caratteristiche

Issimo City vanta un design innovativo e originale caratterizzato da un pregevole telaio a traliccio in alluminio e dalle due grandi ruote da 16’’. Il diametro generoso è una caratteristica fondamentale per un utilizzo in sicurezza, superando agilmente gli ostacoli cittadini come rotaie e dissesti stradali.

Il motore inboard, fissato al telaio, consente di abbattere le masse non sospese per comfort e piacevolezza di guida. Potente e sprintoso con i suoi 3kW il motore elettrico è realizzato da DellOrto e il nuovo Scooter Fantic è disponibile in due versioni L1 ed L3. La versione L1 è un ciclomotore di 45km/h mentre la L3, paragonabile ad un motociclo 125cc.

Issimo City, in entrambe le versioni, è dotato di batteria standard da 2,2Kwh che può essere integrata fino a 4,4 kWh, togliendo l’ansia di ricarica. L’autonomia totale infatti per la versione L1 è di 72 km secondo ciclo WMTC, che salgono ad oltre 140 km in caso di doppia batteria. Il gruppo batterie è alloggiato in un innovativo telaio posteriore in tecnopolimero rinforzato: un componente che unisce funzione e design distinguendo Issimo City nel panorama urbano.

Altro aspetto interessante è la possibilità di estrarre la batteria per poterla ricaricare comodamente da casa o ovunque tu sia. Oltre al Bauletto posteriore e il porta smartphone, in arrivo anche moltissimi nuovi accessori presto sul mercato. Rapido e immediato l’avviamento Keyless che sblocca subito lo scooter anche con le chiavi in tasca, mentre l’ampio schermo LCD da 5” permette di tenere sotto controllo tutti i parametri dello scooter.

Issimo City è disponibile in quattro diverse colorazioni, Neon Green, Fantic Red, Night Blue e Matt Grey. La versione L1 presenta un prezzo di vendita al consumatore finale di 3.990 €. La versione L3, sarà invece disponibile da maggio.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.