I primi 100 esemplari di LiveWire S2 Del Mar, la seconda moto elettrica di Harley-Davidson a marchio Live Wire, sono stati tutti venduti.

E’ la LiveWire S2 Del Mar la seconda moto elettrica di Harley-Davidson, con il sub brand LiveWire. Un doppio lancio quindi, con LiveWire che sarà un marchio completamente elettrico. LiveWire prevede di innovare e sviluppare la tecnologia che sarà applicabile alle moto elettriche Harley-Davidson del futuro.

Un cambio che coinvolge anche la nomenclatura, perché la Harley-Davidson LiveWire si chiamerà d’ora in poi LiveWire One, come rivelato da Autoblog. Anche se al momento non sono stati divulgati dati ufficiali, la LiveWire S2 Del Mar avrà un motore da almeno 80 cavalli, con una autonomia attorno ai 160 km in città. E come d’obbligo per ogni moto elettrica, accelerazione pazzesca con uno 0-100 km/h in soli 3,5 secondi ed un peso a vuoto sotto ai 200 kg.

I primi 100 esemplari della Launch Edition sono già stati tutti venduti, vedremo allora le prossime mosse di Live Wire.

Il marchio LiveWire ha propri showroom dedicati, i primi nati in California e successivamente sorti un po’ in tutti gli USA, più avanti l’espansione in altri mercati già pronti per l’elettrico.

