È una moto adatta sia ai motociclisti più giovani sia a quelli con esperienza e si può guidare con patente A2.

La nuova Honda CB300R 2022 torna nella gamma del colosso giapponese per affiancare le sorelle CB1000R, CB650R e CB125R della serie Neo Sports Cafè, già rinnovate in occasione del lancio dei modelli 2021.

La rinnovata protagonista del segmento superleggero Honda, con il suo peso di 144 kg con il pieno, è spinta dal motore Euro5 monocilindrico di 286 cc bialbero a 4 valvole raffreddato a liquido. Un motore che eroga infatti una potenza di 31,1 CV e una coppia massima di 27,5 Nm. Nuova la nuova frizione assistita con anti-saltellamento che garantisce cambi di marcia fluidi e impedisce la perdita di aderenza dello pneumatico posteriore in caso di scalate repentine.

La moto è dotata di un rinnovato telaio in acciaio con elementi misti, tubolari e pressati. Anche la CB300R è ora dotata della forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm di diametro che garantisce grande sensibilità, controllo e assorbimento delle asperità. L’impianto frenante prevede il freno anteriore con disco a margherita e pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale, con l’ABS a due canali che opera mediante piattaforma inerziale IMU con funzione di anti-sollevamento della ruota posteriore.

Completa la dotazione la strumentazione LCD con indicatore della marcia inserita e le luci full‑LED.

Honda CB300R 2022: colori e disponibilità

La CB300R 2022 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Candy Chromosphere Red, Mat Pearl Agile Blue e Mat Gunpowder Black Metallic.

