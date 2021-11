Per il 2022 la MSX125 Grom è proposta nei colori Pearl Queen Bee Yellow e Mat Gunpowder Black Metallic.

Abbiamo visto la nuova Honda MSX 125 Grom 2022 ad EICMA completamente rinnovata, e con una personalità ancora più spiccata, torna alla ribalta come la piccola Honda dai grandi contenuti. Per il 2022 cambiano le colorazioni disponibili: Pearl Queen Bee Yellow e Mat Gunpowder Black Metallic.

Il nuovo motore raffreddato ad aria offre prestazioni fruibili da chiunque ed ha ora un cambio a 5 marce anziché quattro, per trasferimenti più confortevoli su questa moto stradale 125. Telaio e ciclistica sono immutati -e uniscono le dimensioni compatte a sospensioni, impianto frenante e tenuta di strada tipiche di una moto “normale”. La strumentazione digitale si arricchisce del contagiri e dell’indicatore della marcia inserita.

Honda MSX 125 Grom 2022: design

La carrozzeria assume un’individualità distintiva che mescola la modernità dell’elegante faro a led, della sella ribassata e del codone, con l’effetto retrò dei fianchetti laterali e dei coperchi del serbatoio super compatti. Influenzata dal desiderio dei giovani rider di rendere unica la loro motocicletta, la MSX125 Grom è stata sviluppata attorno al concetto di adattabilità e customizzazione: tutti gli elementi delle sovrastrutture sono fissati con soli sei bulloni per lato, un dettaglio sottolineato dai grossi contorni che aggiungono un altro tocco di stile esclusivo.

La finitura oro della forcella a steli rovesciati e la molla gialla dell’ammortizzatore risaltano in netto contrasto con il motore, lo scarico, i cerchi e il forcellone verniciati in nero. Il display LCD digitale, di facile lettura seppur compatto, è stato ridisegnato per includere il contagiri e l’indicatore della marcia inserita, oltre al tachimetro, a due contachilometri parziali, all’indicatore del livello benzina e all’orologio.

Honda MSX 125 Grom 2022: motore

La MSX125 Grom monta un nuovo motore a due valvole di 125 cc, raffreddato ad aria. La potenza massima è di 10 CV (7,2 kW) a 7.250 giri/min, con una coppia massima di 10,5 Nm a 5.500 giri/min. Il propulsore della MSX125 Grom unisce una vivace spinta in accelerazione a ottime prestazioni sull’intero arco di giri. Ma uno dei principali aggiornamenti che i giovani riders apprezzeranno sicuramente è l’introduzione del cambio a cinque marce per rapporti più ravvicinati in accelerazione e al tempo stesso una velocità di crociera più rilassata durante i trasferimenti.

La trasmissione finale a catena, con pignone da 15 denti e corona da 38 denti, e i cerchi da 12 pollici, garantiscono una guida super agile e un’efficacia senza eguali nel contesto urbano, dove la nuova MSX 125 Grom guizza come nemmeno il più compatto degli scooter potrebbe fare.

È anche economica, con consumi eccezionali, pari a 65,7 km/l (nel ciclo WMTC) grazie all’utilizzo di tecnologie a basso attrito, come il cilindro disassato e un bilanciere a rullo per l’azionamento delle valvole. La sofisticata alimentazione a iniezione elettronica Honda PGM‑FI garantisce una combustione altamente efficiente e lavora in sinergia con il sistema di aspirazione e scarico per garantire un’esperienza di guida sempre piacevole. Un ampio airbox da 2,5 litri con filtro a pannello in carta assicura un flusso d’aria cospicuo ma silenzioso con un ciclo di servizio di oltre 16.000 km. Il terminale di scarico e il collettore sono ora due elementi separati.

Essenziali per il look e la tenuta di strada della MSX 125 Grom sono i cerchi in alluminio a cinque razze, ridisegnati, da 12 pollici, con canale da 2,5 pollici. Alla performance e al look dinamici contribuiscono anche gli pneumatici nelle misure 120/70-12 all’anteriore e 130/70-12 al posteriore.

Il sistema antibloccaggio in frenata ABS agisce tramite IMU sulla ruota anteriore. La piattaforma inerziale impedisce l’eccessivo sollevamento della ruota posteriore durante le frenate più intense.

