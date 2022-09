La nuova Honda NC750X 2023 vede un aumento della potenza massima a 58,6 CV (+3,6 CV) per il motore Euro5 e l’incremento di 600 giri/min per il regime massimo di rotazione. I rapporti più corti per la 1, la 2 e la 3 marcia garantiscono una risposta più grintosa in accelerazione e ripresa, mentre quelli più rilassati per 4, 5 e 6 assicurano trasferimenti più confortevoli anche ad alta velocità. L’introduzione della frizione antisaltellamento (sulla versione con cambio manuale) riduce il carico sulla leva e assicura una guida fluida durante le scalate più repentine.

L’acceleratore Throttle By Wire (TBW) è la novità più importante a livello di elettronica. Offre 3 Riding Mode preimpostati – Standard, Sport, Rain – e uno completamente personalizzabile, User. Il controllo di trazione Honda HSTC prevede ora 3 livelli di intervento, mentre la versione con cambio DCT è dotata di programmi integrati con i Riding Mode.

La nuova NC750X è anche più leggera, ben 6 kg in meno rispetto al precedente modello, riduzione ottenuta grazie ai numerosi interventi su motore, telaio e sovrastrutture. Proprio lo stile è ciò che la rende immediatamente riconoscibile: minimalista ma grintosa, ha innovative luci full‑Led e un prezioso look da maximoto. Il vano portacasco anteriore è più capiente e ancora più pratico. L’altezza sella è ridotta di 30 mm, il parabrezza offre una maggiore protezione dal vento e il nuovo cruscotto LCD multifunzione è completo e facile da leggere.

La nuova NC750X è disponibile nei seguenti colori: Mat Ballistic Black Metallic, Mat Jeans Blue Metallic, Pearl Deep Mud Gray e Candy Cromosphere Red.

Honda NC750X 2023: motore

Il design del motore bicilindrico parallelo monoalbero a 8 valvole raffreddato a liquido della nuova NC750X garantisce prestazioni eccellenti fin dai bassi regimi. L’architettura a corsa lunga si combina con l’ideale conformazione delle camere di combustione e con l’elevata inerzia dell’albero motore per offrire coppia elevata fin da regimi estremamente bassi. La bancata dei cilindri è fortemente inclinata in avanti per abbassare il baricentro e massimizzare la manovrabilità a bassa velocità. Tutto il motore è stato oggetto di un approfondito lavoro di alleggerimento.

La potenza massima è di 58,6 CV a 6.750 giri/min, con una coppia massima di 69 Nm a 4.750 giri/min che si mantiene consistente anche ben oltre i 5.000 giri/min. Il limitatore di giri è fissato 600 giri/min più in alto, a 7.000 giri/min. Per i motociclisti con patente A2 è disponibile la versione con potenza massima di 35 kW (48 CV).

La nuova NC750X copre i 50 metri con partenza da fermo in soli 3,2 s mentre alla velocità costante di 60 km/h il suo motore gira a soli 2.500 giri/min.

Honda NC750X 2023: caratteristiche

La nuova Honda NC750X 2023 ha un’identità più marcata grazie alla carenatura ridisegnata con schema a doppio strato, sottolineato dai tratti muscolosi del finto serbatoio. Il nuovo gruppo ottico anteriore rappresenta un forte tratto distintivo del look.

Un’esclusiva caratteristica della NC750X è il vano di carico anteriore – ubicato dove tradizionalmente si trova il serbatoio carburante – il cui volume è aumentato da 22 a 23 litri, perdendo al contempo 1 kg di peso complessivo. La conformazione interna permette ora di alloggiare anche un casco di tipo adventure con frontino.

Tutto nuovo anche il cruscotto, un chiaro e completo elemento LCD multifunzione che consente il controllo dei Riding Mode selezionabili tramite il blocchetto sinistro al manubrio. Ci sono poi gli indicatori di direzione con segnalazione della frenata di emergenza. Il sistema riconosce anche le condizioni di asfalto bagnato o sdrucciolevole affidandosi all’intervento dell’ABS, che abbassa la soglia di intervento del lampeggio di emergenza a una decelerazione di almeno 2,5 m/s2.

Per la NC750X è disponibile una vasta gamma di accessori originali Honda, tra cui:

Presa di ricarica USB-C per il vano portaoggetti anteriore

Portapacchi posteriore

Top Box da 38 litri con inserto opzionale in alluminio o in tinta

Top Box da 50 litri con inserto opzionale in alluminio o in tinta

Supporto valigie laterali

Valigie laterali da 26 L dx / 32 L sx con inserto opzionale in alluminio o in tinta

Parabrezza alto

Deflettori ad altezza pedane

Tubolari antiurto con finitura argento

Luci fendinebbia

Manopole riscaldabili

Due allestimenti speciali

NC750X TRAVEL (anche DCT), dotata di: bauletto 50 litri, schienale bauletto, valigie Laterali da 33/32L, cover Aluminium bauletto/valigie, tubolari carena, cavalletto centrale, parabrezza alto.

NC750X URBAN (anche DCT), dotata di: bauletto 50 litri, schienale bauletto, cover Aluminium bauletto, cavalletto centrale e parabrezza alto.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.