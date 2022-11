Honda SH350i 2023: tante nuove tonalità cromatiche per lo scooter cittadino

Honda SH350i 2023: per il prossimo anno le colorazioni dell’indiscusso re degli scooter cittadini di media cilindrata si rinnovano per 3 delle 6 varianti disponibili. Ai confermati Black, Pearl Cool White e Mat Ruthenium Silver Metallic si affianca il nuovo Crescent Blue Metallic e le rinnovate versioni Sporty in Mat Lucent Silver Metallic e Mat Coal Black Metallic, entrambi con cerchi di colore nero dotati di sportivi stickers rossi.

Honda SH350i 2023: caratteristiche

Il motore eSP+ dell’SH350i unisce caratteristiche di sostenibilità ambientale a prestazioni elevate grazie all’adozione di tecnologie per la riduzione degli attriti. Con una cilindrata di 330 cc la potenza di picco dell’unità monoalbero (SOHC) a 4 valvole raffreddata a liquido è di 29,4 CV (21,6 kW) a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 32 Nm a 5.250 giri/min.

L’SH350i è dotato del controllo di trazione Honda Selectable Torque Control. Il sistema rileva eventuali differenze tra la velocità della ruota anteriore e posteriore, calcola il rapporto di slittamento e poi controlla la coppia erogata dal motore attraverso il sistema di iniezione elettronica per recuperare l’aderenza dello pneumatico posteriore. Il motore è omologato EURO5.

Ovviamente, trattandosi di un membro della famiglia SH, la funzionalità è importante tanto quanto la forma. La posizione di guida si adatta alle caratteristiche fisiche di qualsiasi guidatore, assicurando una postura rilassata oltre a un’ottima visuale sulla strada.

Il vano sottosella può ospitare un casco integrale. È presente anche una presa di ricarica USB di tipo C per ricaricare facilmente i propri device. La classica pedana piatta della gamma SH facilita il trasporto di molti oggetti, nonché la salita e la discesa dallo scooter. Sul pannello anteriore è presente anche un pratico gancio ripiegabile.

Il cruscotto LCD sdoppiato è ampio e perfettamente leggibile. Ai lati sono riunite tutte le spie di avvertenza – incluso il funzionamento di HSTC e ABS – ordinatamente posizionate attorno alle indicazioni del tachimetro e del contachilometri digitale centrale. Tutte le funzioni del cruscotto vengono attivate tramite i pulsanti “Info A/B” sul blocchetto sinistro.

E per aggiungere praticità al vorticoso stile di vita di oggi c’è la Smart-Key che oltre a permettere di attivare il commutatore di contatto e l’apertura/chiusura dei vani, consente anche di gestire lo Smart-Top Box da 35 litri. Quando la Smart-Key si trova nella tasca del conducente, è possibile aprire il bauletto agendo solo su un comodo tasto, per poi bloccarsi automaticamente quando il conducente accende il motore o, viceversa, si allontana dal veicolo. Il parabrezza in policarbonato ultraresistente e i paramani sono altresì di serie.

