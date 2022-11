Honda Vision 110 2023: profondamente rinnovato nel 2021, per il prossimo anno il Vision 110 conferma le colorazioni Mat Galaxy Black Metallic e Pearl Jasmine White alle quali si affiancano i nuovi Pearl Jupiter Gray e Mat Suit Blue Metallic.

Grazie al motore eSP (enhanced SmartPower) a iniezione elettronica Honda PGM‑FI raffreddato ad aria – un propulsore semplice, affidabile ed efficiente – al solido telaio, al sistema frenante combinato (Combined Braking System, CBS) e ad una invidiabile capacità di carico, il Vision 110 si è sempre dimostrato uno scooter facile da guidare e infaticabile.

Benché progettato per essere un mezzo semplice e facile da guidare, il Vision 110 non nasconde la qualità e la personalità tipiche degli scooter Honda. Il restyling del 2021 ha regalato un look completamente nuovo ed accattivante, in cui è evidente l’influenza della famiglia SH. I ritocchi estetici hanno esaltato la linea dal carattere dinamico e le superfici pulite ed eleganti, perfette per uno scooter urbano da utilizzare tutti i giorni e in ogni occasione. Il Vision 110 vanta una seduta eretta e una pratica pedana piatta ed è dotato di un capiente vano sottosella da ben 17,7 litri.

Completamente ridisegnato per il modello 2021, il motore monoalbero (SOHC) eSP (enhanced Smart Power), a 2 valvole, iniezione elettronica, raffreddato ad aria da 109,5 cc è ora più leggero (solo 22 kg), robusto ed efficiente. Eroga una potenza di 8,7 CV (6,4 kW) a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 9,0 Nm a 5.750 giri/min.

Molto facile da gestire, il nuovo motore regala una risposta all’acceleratore sempre rapida e brillante, perfetta per il contesto urbano. Grazie al serbatoio carburante da 4,9 litri, l’autonomia complessiva supera i 260 km.

—–

