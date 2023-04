Kawasaki estende la garanzia a 4 anni su tutti i modelli

Kawasaki vuole premiare i nuovi clienti offrendo massima sicurezza e tranquillità con il nuovo programma di estensione di garanzia Warranty Plus. Per tutti i modelli immatricolati dal 7 aprile 2023 al 30 giugno 2023, è offerta gratuitamente l’estensione di garanzia fino a 4 anni, con chilometraggio illimitato.

I modelli Kawasaki sono apprezzati per la loro affidabilità, prestazioni elevate e design accattivante. Tra i modelli più popolari ci sono la sportiva Ninja ZX-10R, la versatile Versys 1000 e la naked Z900. Kawasaki offre anche una gamma di moto da turismo, come la Versys-X 300 e la Vulcan S, e una linea di moto off-road come la KX e la KLX. Inoltre, la casa giapponese è nota per la sua tecnologia all’avanguardia, tra cui il sistema di controllo della trazione KTRC e il sistema di frenata antibloccaggio KIBS.

Questa iniziativa dimostra la consapevolezza della casa giapponese sul valore tecnologico delle sue moto, che garantiscono un viaggio confortevole, sicuro e in grado di raggiungere qualsiasi destinazione.

Per usufruire di questo vantaggio, è sufficiente immatricolare una Kawasaki presso una concessionaria della rete ufficiale e rispettare i termini e le condizioni della Garanzia Plus. Inoltre, in caso di vendita, il nuovo proprietario potrà godere dell’estensione di garanzia senza costi aggiuntivi.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.