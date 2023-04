Class Action contro Tesla: privacy violata con video condivisi dai dipendenti

Arriva dagli Stati Uniti la notizia di una class action relativa al caso dei video registrati dalle auto, ed utilizzati e fatti circolare internamente alla casa automobilistica.

Secondo quanto riporta Reuters, la causa legare è stata presentato da un abitante di San Francisco, possessore di Tesla Model Y. La questione è ovviamente relativa alla privacy. Gruppi di dipendenti Tesla avrebbero infatti condiviso privatamente, tramite un sistema di messaggistica interna, video e immagini a volte registrati dalle telecamere delle auto dei clienti tra il 2019 e il 2022.

Il cliente Tesla afferma che i dipendenti hanno potuto accedere alle immagini e ai video per il loro “intrattenimento di cattivo gusto” con la conseguente “umiliazione di coloro i quali che sono stati registrati di nascosto”. Da qui la causa nei confronti della casa automobilistica in un’azione legale collettiva con l’accusa di aver violato la privacy dei clienti.

Secondo l’avvocato dell’uomo, Tesla deve essere ritenuta responsabile per le violazioni e per aver presentato in modo fuorviante le sue policy sulla privacy troppo permissive. La condotta della casa automobilistica sarebbe quindi particolarmente grave ed offensiva.

Tesla non registra l’interno dell’auto

A questo punto dobbiamo chiarire un aspetto, perchè sulla stampa e sul web sono circolate notizie completamente errate. Tesla non “spia” cosa accade all’interno dell’auto.

Detto che comunque il fatto di aver condiviso video è particolarmente grave, c’è da ricordare che, come abbiamo già scritto, le immagini provengono dalle telecamere esterne dei veicoli, non dalla telecamera interna montata sui modelli più recenti per monitorare l’attenzione del conducente durante la guida assistita. In più, da quello che sappiamo, le immagini delle telecamere vengono trasmesse a Tesla e alle aziende che collaborano con Tesla solo se l’utente dà il proprio consenso.

Questo non toglie che i video non dovessero essere condivisi. Anche se solo con le telecamere esterne, possono infatti riprendere scene famigliari o di persone che non hanno mai dato il consenso per essere filmate. In Germania si sono posti il problema, e Tesla è stata sanzionata, resta da capire se ci saranno conseguenze anche in altri Paesi.

