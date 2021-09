Il bicilindrico Z650 raffreddato a liquido è un modello chiave per Kawasaki.

Kawasaki Z650 2022 è una moto adatta a tutti, guidabile anche con patente A2, ispira fiducia non solo a coloro che sono alle prime armi sulle due ruote, ma anche ai motociclisti più esperti; infatti Z650 è la moto che il sei volte campione del mondo Superbike, Jonathan Rea, ha recentemente scelto di guidare per il suo allenamento su strada prima di fare l’esame per la patente di guida.

Kawasaki Z650 2022: caratteristiche

Dotata di serie di fari a LED e di un motore a basse emissioni conforme alla normativa Euro5. Lo stile e le caratteristiche tecniche della Z650 la denotano automaticamente come un forte membro dell’iconica famiglia Z di Kawasaki. Il design Sugomi è un matrimonio alla pari di stile e ingegneria che si manifesta nello spoiler anteriore, nelle muscolose coperture del radiatore e nelle linee spigolose e aggressive della moto.

Tecnicamente, la Z650 utilizza una strumentazione TFT a colori molto apprezzata che non solo trasmette le informazioni in modo chiaro, ma ha anche un chip Bluetooth integrato che consente ai motociclisti di accoppiare la moto con il proprio smartphone utilizzando l’app Rideology di Kawasaki permettendo di accedere ad una serie di dati e informazioni utili per apprezzare al meglio l’esperienza in sella a Z650.

Gratificante tanto per coloro che salgono in sella per la prima volta tanto per coloro che guidano da molti anni – e persino per chi è pluri campione del mondo – la Z650 sarà disponibile nel 2022 in tre opzioni di colore: Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black; Candy Lime Green/Metallic Spark Black e infine Pearl Robotic White/Metallic Matte Graphenesteel Grey.

