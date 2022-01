Ciclo Computer adatto a bici, mountain bike e E-bike compatibili.

Il Bryton Rider 750 2022, ciclocomputer GPS Touchscreen, è ora disponibile con nuove funzioni Live Track ed Esplora, oltre alle notifiche sonore per allarmi e lap automatici. Per poter usufruire delle nuove funzionalità è necessario scaricare l’aggiornamento più recente. E’ disponibile su Amazon Prime a prezzo scontato.

Tuttavia, il Bryton Rider 750 è compatibile con le E-Bike ANT+ LEV. Con il Bryton Rider 750 sarà possibile visualizzare, dove e quando votele, all’interno della griglia dati di Rider 750, personalizzabile anche via app Bryton Active, i campi dati relativi a modalità di assistenza, batteria residua, autonomia e, per i modelli compatibili, livello di rigenerazione.

Caratteristiche Tecniche

Il Rider 750 è dotato di interfaccia grafica intuitiva a icone e di un display touchscreen a colori da 2.8″. Inoltre, combina funzioni come la navigazione online tramite collegamento con smartphone (mappe OpenStreetMap europee incluse), la ricerca vocale degli indirizzi, la compatibilità con gli Smart Trainer ANT+ FE-C (Fitness Equipment Control), Bike Radar e 3 profili bici personalizzabili. Infine, fornisce informazioni dettagliate sullo stato della tua E-Bike grazie al supporto Shimano Steps e ANT+ LEV.

Il supporto a 3 profili bici rende ancora più facile personalizzare il dispositivo con ogni tipo di setup. Inoltre è possibile modificare le impostazioni e dare un nome a ogni profilo bici per adattarlo al meglio a ogni disciplina ciclistica. Dopo aver associato diversi sensori, Rider 750 li manterrà in memoria ricercando automaticamente i sensori attivi nelle vicinanze. Infine, utilizzando l’app Bryton Active è possibile personalizzare i nomi dei sensori per un facile riconoscimento.

Bryton Rider 750: modelli E-Bike compatibili

A seguire i principali modelli di E-Bike ANT+ LEV compatibili:

Specialized Turbo Levo, Kenevo

Specialized Creo (dal 2019)

Giant E-Bike (dal 2020 con unità RideControlOne)

Rocky Mountain Powerplay con controller iWOC 3.0

Orbea con EBikeMotion 2020 versione D

Wilier Cento10

Bryton Rider 750: Prezzo

Due i modelli disponibili su Amazon con Spedizione Prime a prezzi scontati:

– Rider 750T (con sensore, fascia cardio e supporto in alluminio)

– Rider 750E (con supporto in alluminio):

