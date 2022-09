Moto Kawasaki 650 2023: lo stile esclusivo Sugomi della Z650, unito all’affilato carattere sportivo della Ninja 650, hanno dato vita a due modelli straordinari della scuderia Kawasaki disponibili anche in versione A2.

Moto Kawasaki 650 2023: Z650 e Ninja 650, le caratteristiche

Entrambi i modelli saranno ora equipaggiati con KTRC, il controllo di trazione Kawasaki. Sia per la naked Z che per la sua sorella carenata, l’introduzione di un sistema selezionabile su tre livelli aggiunge ulteriore sicurezza e comfort di guida. Pensato anche per tutti i motociclisti che si avvicinano al mondo delle due ruote e a cui serve maggiore sicurezza per fare esperienze per tutte le strade del mondo.

Dotate di display TFT sono dotate di connettività Bluetooth per smartphone tramite l’app Kawasaki Rideology. Entrambe le moto offrono tre livelli di Traction Control, il livello uno aiuta a gestire il controllo della moto in uscita di curva, facilitando la guida tra le curve e regolando la perdita di aderenza del retrotreno. Con il livello due selezionato, l’intervento del controllo di trazione è più invasivo ed adatto alle condizioni di guida impegnative come strade scarsamente asfaltate, tombini bagnati e ciottoli. I piloti, se lo preferiscono, possono anche scegliere di disattivare totalmente il KTRC.

Vantando un telaio a traliccio di tipo tubolare, sospensione orizzontale back-link e frizione antisaltellamento, la natura sportiva e rassicurante di questi modelli è accolta favorevolmente sia dai neofiti che dai motociclisti esperti ed entrambe le Kawasaki sono disponibili nella versione 35 Kw per soddisfare i requisiti della patente A2. Inoltre, come novità per il 2023, entrambe le moto beneficiano di luci Full Led, inclusi gli indicatori di direzione, e, come tocco premium, sarà presente una nuova chiave dall’intaglio interno che richiama il design di quella presente su Versys 650.

Per il 2023 entrambe le moto sono disponibili in nuove combinazioni di colori che includono, su alcuni modelli, anche modifiche ai colori di ruote e telaio oltre a che a nuove grafiche. Con i proprietari della Z650 che rispondono allo slogan “Energize” e i piloti Ninja incoraggiati a divertirsi tra le curve, grazie all’equipaggiamento che prevede il controllo di trazione sul modello in arrivo per l’anno ed in più, cinque fiammanti colorazioni per Z650 e Ninja 650.

Colori Z650 2023

Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black

Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray

Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony

Colori Ninja 650 2023

Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony

Lime Green/Ebony

