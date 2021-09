Prestazioni portentose di cui qualunque pilota di enduro estremo ha bisogno per affrontare i terreni più impegnativi.

La KTM 350 EXC-F Factory Edition 2022 è la più brillante espressione di KTM nell’Enduro a 4T ed è stata sviluppata con il contributo dei piloti che corrono per i colori del Team Red Bull KTM Factory Racing, primo fra tutti Josep Garcia. Modello esclusivo della gamma KTM EXC 2022, la nuova KTM 350 EXC-F Factory Edition 2022 è la massima espressione della tecnologia su una moto da enduro e vanta una lunga lista di componenti di derivazione racing.

KTM 350 EXC-F Factory Edition 2022: caratteristiche

Come tutte le KTM, la 350 EXC-F Factory Edition 2022 è caratterizzata da un compatto e leggero telaio realizzato in acciaio al cromo-molibdeno abbinato al vivace motore DOHC a iniezione elettronica da 350 cm³ e 28 kg di peso.

Dalla mulattiera più impegnativa ai trasferimenti più veloci, la nuova Factory Edition è in grado di superare qualsiasi ostacolo, anche grazie all’adozione della forcella ad aria WP Xact. Più leggera rispetto alle unità tradizionali, la forcella Xact è finemente regolabile agendo sui pratici registri dell’idraulica, mentre con la pompa dell’aria fornita di serie è possibile modificare il precarico in pochi secondi, in base alle

esigenze del pilota.

La 350 EXC-F Factory Edition viene equipaggiata con ruote Factory con mozzi anodizzati, paramotore, protezione del disco freno anteriore, ventola e protezioni del radiatore, commutatore a manubrio per la selezione delle mappature, corona Supersprox Stealth, tappo del rabbocco dell’olio anodizzato arancione e piastre forcella fresate CNC anch’esse anodizzate arancioni.

Oltre ai dettagli tecnici la KTM 350 EXC-F Factory Edition 2022 è riconoscibile al primo sguardo grazie alle grafiche Red Bull KTM Factory Racing, alla sella Factory blu e ovviamente allo splendido telaio arancione.

KTM 350 EXC-F Factory Edition 2022: dotazioni

Forcella ad aria WP XACT 48 mm

Ruote Factory con mozzi anodizzati arancione

Piastre forcella fresate CNC anodizzate arancione

Ventola del radiatore supplementare

Protezioni del radiatore

Paramotore

Sella Factory blu

Protezione del disco del freno anteriore

Disco del freno posteriore pieno

Commutatore a manubrio per selezionare le mappature

Corona Supersprox Stealth

Tappo del rabbocco dell’olio anodizzato arancione

Manopole ODI grigie

La 350 EXC-F Factory Edition 2022 è disponibile al prezzo di 12.580 euro f.c.

