Promo Kawasaki Versys 650: in omaggio il Kit Tourer

Nuova promozione per Kawasaki Versys 650, chi acquista la bicilindrica giapponese a prezzo di listino riceverà in omaggio il Kit Tourer del valore commerciale di 980 euro.

Kawasaki Versys 650 è una motocicletta versatile e affidabile, ideale per i viaggi su strada. Questo modello offre una guida comoda grazie alla sua posizione di guida eretta e alla sua sospensione regolabile, che assorbe efficacemente le irregolarità della strada.

Il motore bicilindrico parallelo da 649 cc fornisce una potenza di 67 cavalli a 8.500 giri/minuto un cambio a sei marce, per affrontare qualsiasi tipo di terreno. E’ disponibile anche in una versione che eroga una potenza limitata a 48 CV per i motociclisti che possiedono una patente A2.

E’ presente il sistema di controllo della trazione KTRC, il quale può essere impostato su due livelli oppure disattivato utilizzando il pulsante posizionato sul blocchetto di sinistra. Inoltre, la moto è stata dotata di una nuova strumentazione che comprende un display TFT a colori da 4,3 pollici, in grado di connettersi tramite Bluetooth all’app Rideology di Kawasaki. Tuttavia, la presa USB è disponibile solo come optional.

Per quanto riguarda la ciclistica, la Versys 650 è dotata di un telaio tubolare a diamante in acciaio rinforzato, una forcella a steli rovesciati da 41 mm che può essere regolata sia in estensione che nel precarico, e un monoammortizzatore asimmetrico che è dotato di un pomello per regolare il precarico.

L’impianto frenante è costituito da due dischi da 300 mm montati sull’anteriore con pinze a due pistoncini e un disco a margherita da 250 mm montato sul posteriore con pinza a singolo pistoncino. I cerchi in dotazione alla moto sono da 17 pollici.

Il prezzo è di 8.490 euro per la Metallic Spark Black e 8.640 euro per Candy Lime Green Metallic Phantom Silver.

Promo Kawasaki Versys 650 Kit Tourer

L’offerta speciale per rendere ancora più confortevole il viaggio, con un pacchetto accessori Kit Tourer gratuito composto da:

Valigie laterali 2x28L + borse interne

Cover e decostripe valigie in tinta

Paramani

Protezione serbatoio adesiva

Pellicola protettiva strumentazione

Kit serrature valigie

Set fissaggio valigie

Grazie alla sua versatilità, la Kawasaki Versys 650 è una moto adatta a chi cerca una guida confortevole e sicura, senza rinunciare alla potenza e all’avventura. Progettata per conquistare la giungla urbana che, grazie alle sue migliorate caratteristiche da tourer e alla sua versatilità di utilizzo sia su strada che su sterrato, ti accompagna verso le avventure dei primi week end fuori porta primaverili.

