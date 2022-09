Liberty Rider app: la nuova soluzione E-call per motociclisti

Liberty Rider app è una applicazione per smartphone in grado di rilevare un incidente motociclistico e far partire autonomamente una chiamata di emergenza ai soccorsi. Il motociclista rientra infatti fra gli utenti deboli della strada, esposto a molti più rischi rispetto a un automobilista o al traffico commerciale, in funzione delle caratteristiche proprie del mezzo e della condizione di chi è in sella rispetto ai potenziali pericoli rappresentati dall’ambiente circostante. Per questo motivo Liberty Rider si è impegnata negli ultimi cinque anni per lo sviluppo di una tecnologia che potesse migliorare la sicurezza del motociclista.

A livello europeo le moto rappresentano infatti complessivamente il 2% del traffico ma, mediamente, ogni anno pesano sul computo delle

vittime della strada per il 20%. Dato confermato anche in Italia, dove i motociclisti sono coinvolti in oltre il 20% degli incidenti stradali ogni anno (fonte ACI-ISTAT 2020). Sempre dai dati raccolti da Liberty Rider, inoltre, due terzi degli incidenti in moto con conseguenze più serie avvengono su strade isolate, dove i soccorsi impiegano più tempo per arrivare.

Eppure, la tempestività di intervento è fondamentale in molti casi: le statistiche indicano che i soccorsi prestati entro la prima ora da un incidente possono aumentare le probabilità di sopravvivenza fino all’80% e ridurre il rischio di lesioni gravi o danni permanenti del 68%.

Liberty Rider app: come funziona

L’applicazione Liberty Rider interviene in queste fasi cruciali. Grazie alla sensoristica dello smartphone e ai dati GPS registrati è in grado di rilevare un possibile incidente e allertare i soccorsi tramite una chiamata automatica. La gestione di questa chiamata è in capo a una struttura dedicata creata dal Gruppo assicurativo francese IMA – Inter Mutuelles Assistance e presente in Italia grazie alla filiale italiana IMA Italia Assistance, il cui compito è di attivare i soccorsi nel caso in cui il motociclista non rassicuri l’operatore sulle proprie buone condizioni di salute, o non risponda alla chiamata.

Che si possano dedicare alla moto poche ore o intere vacanze, Liberty Rider sarà un compagno di viaggio affidabile e ricco di informazioni utili, un vero e proprio sherpa virtuale al servizio del motociclista. In più, come un angelo custode veglierà su chi è in sella e, in caso rilevi un problema, farà partire la procedura per i soccorsi. Il centro assistenza di IMA Italia Assistance chiamerà tre volte sul cellulare che ha rilevato la caduta, avendo così la possibilità di verificare cosa sia successo e se sia necessario organizzare un intervento di soccorso. In caso di mancata risposta i soccorsi partiranno automaticamente e in pochi minuti dalla prima chiamata.

Questo monitoraggio “intelligente” si aziona automaticamente e si interrompe alla fine del percorso, ma è in grado anche di rilevare interruzioni intermedie, come la classica pausa caffè. Terminata la fase di sperimentazione, nel 2020 è stata aggiunta anche la funzionalità che avverte il motociclista dell’approssimarsi di una curva pericolosa, ma il punto fondamentale è che l’applicazione Liberty Rider funziona su qualunque smartphone e non è legata al veicolo, oltre ad attivarsi in maniera automatica quando si inizia a guidare.

Liberty Rider è in prima istanza un sistema GPS, pensato da motociclisti e per i motociclisti. Le funzionalità dell’applicazione, tuttavia, non si limitano alla E-call e scaricandola, sono molte le informazioni utili per il motociclista disponibili al suo interno; questa può essere infatti utilizzata come un vero e proprio sistema di navigazione, che in più segnala le curve più pericolose, registra i percorsi fatti e archivia le foto scattate durante la giornata in moto.

Se abilitata, una funzione specifica manda a un numero prestabilito un SMS all’inizio e alla fine del giro in moto. Addirittura, è possibile attivare il monitoraggio in tempo reale della posizione, da condividere per rassicurare chi rimane a casa. Liberty Rider sa anche che non tutti i motociclisti sono uguali, così come i percorsi; ecco perché l’applicazione può essere settata in base alle caratteristiche del tratto prescelto o allo stile di guida, su tre livelli: veloce, divertente o bilanciato.

Nel primo caso l’applicazione proporrà il percorso più breve, includendo probabilmente strade a scorrimento veloce o autostrade. All’opposto la proposta divertente, per la quale saranno selezionate le strade più interessanti per il piacere di guida. Infine, scegliendo il settaggio bilanciato il sistema proporrà un mix delle due possibilità, ottimizzando il più possibile tempi e fun-factor. Qualsiasi sia il percorso scelto o il mood di guida della giornata, l’uso dell’applicazione farà guadagnare all’utente dei gettoni virtuali (Flooz) con i quali sarà possibile acquistare dei biglietti per partecipare all’estrazione, con cadenza annuale, di premi quali un casco, un giubbotto da moto, uno stivale o una t-shirt dei principali marchi motociclistici.

L’applicazione dà, infine, la possibilità di condividere fra gli utenti registrati i percorsi più belli creando così una vera e propria community di motociclisti e per i motociclisti. I percorsi sono archiviati in base alle caratteristiche di durata, lunghezza o complessità, in modo che sia semplice trovare quello più adatto.

L’applicazione Liberty Rider è gratuita e disponibile sia per Android sia per Apple sui rispettivi marketplace. Per attivare la funzionalità di E-Call è previsto un piano da 3,99 euro/mese, ma tramite IMA Italia Assistance, il costo dell’abbonamento di Emergency call è incluso nell’offerta di assistenza al veicolo. IMA Italia renderà inoltre disponibile entro fine settembre 2022, sul suo sito e-commerce Imaway, un prodotto di Assistenza Moto di alto livello che include nell’offerta la possibilità di scaricare tutte le funzionalità dell’applicazione Liberty Rider.

—–

