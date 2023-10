Moto Morini Calibro, la nuova custom che rompe gli schemi

Con la nuova Moto Morini Calibro il brand italiano torna nel segmento custom con una moto caratterizzata da un design dalla grande personalità, adatta ad un target giovanile attento allo stile e alla ricerca di un mezzo dal look tipicamente “American”.

Dopo aver allargato i propri confini con l’apertura di una filiale in California, Moto Morini amplia i propri orizzonti portando a compimento la realizzazione di un modello diverso dai soliti standard delle moto cruiser, attraverso un progetto ideato e disegnato nel Centro Stile europeo di Moto Morini con sede a Trivolzio. Le sue linee muscolose e moderne le forniscono alla Calibro grande personalità ma allo stesso tempo, questa moto, si sa adattare allo stile di vita dei motociclisti offrendo molti spunti per ulteriori possibilità di personalizzazione in base ai gusti del pilota.

Pensata quindi per gli amanti del mondo custom ma non solo, Calibro cattura è divertente da guidare. Tuttavia, il motore, il bicilindrico parallelo che già equipaggia la gamma Morini è stato rivisitato per trasmettere pulsazioni gradevoli alla guida ed al contempo garantire fluidità di marcia e semplice manutenzione grazie all’uso della cinghia dentata nella trasmissione finale.

Ogni viaggio sarà reso piacevole grazie alla posizione di guida rilassata di una cruiser, con la possibilità di scegliere la posizione delle pedane più consona al proprio stile, arretrata per una guida più attiva, avanzata per chi cerca il massimo relax alla guida. La ciclistica prevede un telaio robusto a doppia culla in acciaio, cerchi tubeless in alluminio da 18” all’anteriore e 16” al posteriore, doppio ammortizzatore posteriore dal look vintage.

Gli pneumatici a larga sezione garantiscono comfort e precisione di guida non comune in questa categoria. La sella, asportabile nella sua porzione posteriore, è arricchita da cuciture a contrasto e come accessorio viene fornito un guscio posteriore che prosegue la linea del parafango per un maggior appeal estetico. La seduta è posizionata a soli 720 mm da terra infondendo sicurezza e comodità ad ogni tipo di rider.

Inoltre, la strumentazione analogica integrata con un display digitale racchiude i dati indispensabili alla guida.

La moto sarà commercializzata in versione a potenza piena o limitata a 35 kW (per i possessori di patente A2). Una linea di accessori dedicati permette la personalizzazione totale della Calibro.

