MV Agusta AMO RR Pinion: il ciclismo off-road e la mobilità urbana stanno vivendo un grande cambiamento e lo storico brand MV Agusta vuole essere protagonista in questa nuova dimensione.

La passione che ispira le performance di ogni moto MV Agusta trova una nuova espressione nel progetto e-mobility: dalle moto alla mobilità sostenibile, l’azienda varesina ha presentato le nuove proposte, come la nuova AMO RR Pinion della famiglia di e-bike AMO, la bici dedicata al tempo libero e al commuting in città e grande interesse ha riscontrato l’interpretazione MV Agusta del mondo e-gravel realizzata a marchio Lucky Explorer Project, capace di evocare le atmosfere dei raid africani degli anni 90.

MV Agusta AMO RR Pinion: caratteristiche

Semplici, belle, agili. Questi gli aggettivi a supporto dei prodotti e-mobility di MV Agusta, la divisione urban mobility del brand motociclistico. Le e-bike della collezione AMO combinano il comfort nella pedalata alla potenza di un motore elettrico che consente la percorrenza di medie/lunghe distanze.

Un ulteriore passo in avanti è rappresentato dalla AMO RR Pinion, grazie all’innovativo e tecnologico sistema integrato Pinion, il nuovo cambio a 6/9 velocità, che permette di gestire senza sforzo le pendenze, anche in zone collinari e al nuovo potente motore Mahle X35+, che supporta fino a 250 W, con la trasmissione a cinghia Gates e forcella in carbonio. La AMO RR Pinion è moderna, efficiente, silenziosa e rispettosa dell’ambiente, per una pedalata ricreativa fuori porta.

Lucky Explorer Project E-Gravel

La proposta e-gravel, che va sotto il nome di Lucky Explorer Project, rappresenta una prima presenza di MV Agusta nel mondo dello sterrato. La scheda tecnica racconta il posizionamento elevato del prodotto: telaio in carbonio monoscocca allestito con gruppo Campagnolo Ekar, un connubio che garantisce una bicicletta compatta e leggera, ma anche prestativa e funzionale, dal carattere off-road intenso.

L’ispirazione arriva da una data: il 26 dicembre 1978. Quel giorno ha segnato per sempre la genesi di una delle più affascinanti avventure di sempre: la Parigi-Dakar, l’iconica gara africana di rally, il banco di prova per le moto dalle prestazioni eccezionali, capaci di percorrere le piste del deserto a velocità folli. Ed è proprio da quella esperienza che nasce il progetto Lucky Explorer: una livrea che probabilmente rappresenta l’elemento simbolico più celebrato di questa storica irruzione nel deserto. Il suo potere evocativo, dominando due volte la Dakar, è diventato l’emblema dell’eterna lotta tra la durezza della natura e l’uomo, tra roccia, sabbia e natura selvaggia.

L’e-Scooter Rapido Serie Oro

Un monopattino elettrico ispirato alla moto o, forse, sarebbe meglio dire dalla moto e dalla lunga tradizione di MV Agusta. Si presenta così Rapido Serie Oro, il cavallo di razza italiano del mondo degli e-scooter, capace di portare il passeggero con stile, velocità e comfort.

L’ingegneria e l’eccellenza MV Agusta nel corpo di un monopattino elettrico di grande successo. Un motore brushless all’avanguardia fornisce una potenza continua di 500 Watt: infatti Rapido garantisce un’ ottima ripresa sia in partenza che nei tratti in salita senza subire rallentamenti nel ritmo. Quattro modalità di guida: Pedonale, Eco, e Sport+ per meglio scegliere la propria andatura in base al terreno e al trasferimento. Velocità massima di 25 Km/h secondo le norme UE con valori di 25 Nm per la coppia di picco. Disponibile nella colorazione Black/Gold/Red che lo rende un monopattino unico e di carattere.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.