Il nuovo BMW CE 02, grazie alla trazione elettrica, al design moderno e alle soluzioni innovative, è l’eParkourer che si fa promotore di una mobilità tutta nuova, capace di offrire grande divertimento di guida in ambiente urbano.

Nuovo BMW CE 02: design e personalizzazioni

Il nuovo BMW CE 02 è elettrico, agile, pratico, robusto e ridotto all’essenziale in termini di design. Le ruote grandi garantiscono solidità e allo stesso tempo il divertimento di guida su molti terreni. Il nero come colore di base per il telaio, le ruote, il parafango anteriore e la carenatura della piastra del manubrio, e il grigio granito metallizzato opaco per la copertura del motore, offrono un contrasto entusiasmante quanto il gioco creato dalle superfici opache e lucide.

Nella versione speciale Highline, il nuovo CE 02 si presenta con un aspetto estroverso e colorato. Le forcelle anodizzate in oro e il design “a nastro” in combinazione con il colore Petrol rendono il CE 02 innovativo e orientato al futuro anche da fermo.

Nuovo BMW CE 02: motore e caratteristiche

Il CE 02 può essere guidato anche da chi si affaccia al mondo delle 2 ruote a 16 anni, grazie ad una potenza massima di 11 kW (15 CV). Nella versione da 4 kW (5 CV) limitata a 45 km/h, il nuovo CE 02 soddisfa anche i requisiti della patente AM e può essere guidato a partire dai 14 anni e da chi è in possesso della patente per auto.

Il potente motore, consente al nuovo CE 02 nella versione da 11 kW di accelerare rapidamente ai semafori e offre un’esperienza di guida dinamica e divertente. Con una velocità massima di 95 km/h, il veicolo è rapido anche sulle strade a scorrimento veloce, mentre l’autonomia di oltre 90 km (per la versione da 11 kW) consente di affrontare lunghe avventure in città. Grazie al peso ridotto di soli 132 kg (versione da 11 kW) o 119 kg (versione da 4 kW) e all’altezza ridotta della sella di soli 750 mm, il nuovo CE 02 si distingue anche per le sue caratteristiche di maneggevolezza.

Il nuovo CE 02 è dotato di serie delle modalità di guida “Flow” e “Surf”. La modalità “Flow” offre l’assetto ottimale per navigare nel traffico urbano, mentre la modalità “Surf” offre un’esperienza di guida dinamica al di là del traffico cittadino. La modalità di guida sportiva “Flash” è disponibile anche come optional come parte dell’equipaggiamento opzionale Highline e come accessorio originale BMW Motorrad.

Il nuovo BMW CE 02 è dotato di serie di un caricabatterie esterno con una potenza di carica di 0,9 kW, che consente di effettuare i processi di ricarica in modo rapido e comodo presso le normali prese domestiche. La ricarica è ancora più veloce con il caricabatterie rapido che eroga una potenza di 1,5 kW, disponibile nell’equipaggiamento opzionale Highline e come accessorio originale BMW Motorrad (solo per la versione da 11 kW).

Sulla plancia, un display TFT di facile lettura informa il conducente sulla velocità di marcia, sullo stato di carica della batteria e molto altro. Una presa di ricarica USB-C consente inoltre di alimentare uno smartphone. Utilizzando l’app BMW Motorrad Connected, lo smartphone potrà mostrare i tempi di ricarica grazie al collegamento via Bluetooth.

Nella variante Highline, la modalità cradle consente di utilizzare in modo sicuro l’app BMW Motorrad nello smartphone (tenuto in un supporto per smartphone) che funge da display aggiuntivo utilizzando la tastiera sul manubrio. È anche possibile registrare i viaggi utilizzando l’app.

