Royal Enfield celebra 120 anni di storia con due edizioni limitate.

Per celebrare il traguardo dei 120 anni di fondazione ed il suo fiero primato di casa motociclista più antica al mondo ancora in attività, la casa motociclistica ha svelato le versioni Royal Enfield 120th Year Anniversary Edition delle popolari motociclette 650 Twin, Interceptor e Continental GT.

Concepite e progettate per esprimere la ricchezza della tradizione motociclistica di Royal Enfield, queste motociclette offrono l’opportunità unica, ai loro fortunati possessori, di fare proprio un pezzo di storia del motociclismo. Solo 480 esemplari in tutto il mondo distribuiti in 120 unità – 60 Continental GT 650 e 60 Interceptor 650 – rispettivamente in Europa, India, Sud Est Asiatico ed America; queste motociclette sono veri e propri oggetti da collezione.

Royal Enfield 120th Year Anniversary Edition: caratteristiche

Ispirate alle leggendarie Interceptor 750 e Continental GT 250 degli anni ‘60, il valore e l’importanza dei due modelli, sia nel glorioso passato che nella storia moderna di Royal Enfield, hanno determinato che la scelta cadesse proprio su di loro per l’edizione celebrativa dell’anniversario.

Progettate e costruite in sinergia dai team Royal Enfield nel Regno Unito ed in India, le Interceptor e le Continental GT 650 120th Year Anniversary Edition vantano una livrea esclusiva del serbatoio nero intenso cromato. A completare i serbatoi neri e cromo, le Twin limited edition montano per la prima volta componenti completamente neri, come ad esempio il motore e gli scarichi. Le motociclette saranno inoltre equipaggiate con una serie di accessori originali, tra cui cupolino, paramotore, paracalore, specchietti touring e bar end in versione nera che si armonizzano con il design complessivo.

Le 120th Year Anniversary Edition sfoggiano un esclusivo stemma in ottone pressofuso, che ne adorna il serbatoio, forgiato a mano in collaborazione con gli artigiani della famiglia Sirpi Senthil, che da secoli dedicano la propria vita a creare spettacolari effigi per i templi più venerati dell’India; questa con Royal Enfield è la loro prima collaborazione con un produttore del settore automotive.

Come ulteriore segno distintivo dell’identità Royal Enfield, le Interceptor 650 e le Continental GT 650 120th Year Anniversary Edition saranno personalizzate, sui serbatoi, anche dalle leggendarie strisce dorate Madras, dipinte a mano.

Per rendere ogni modello ancora più esclusivo, su ogni serbatoio, sarà riportato un numero di serie univoco, ad indicare che si tratta proprio di una delle 60 motociclette uniche presenti nelle quattro regioni del mondo.

I prezzi delle bicilindriche 120th Year Anniversary Edition:

Interceptor 650 cc: € 9.600 f.c. iva inclusa

Continental GT 650 cc: € 9.800 f.c. iva inclusa

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.