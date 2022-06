Gamma Horwin 2022 si compone di quattro modelli, più precisamente tre scooter e una moto elettrici di ultima generazione pronti a conquistare chi è attento alla mobilità sostenibile e con un occhio rivolto allo stile e alle tendenze.

Gamma Horwin 2022: EK3

Elegante e tecnologico, progettato per un utilizzo quotidiano, questo scooter è agile e scattante nel traffico cittadino ed estremamente confortevole anche nei tragitti più lunghi. Non manca lo stile con un look arrotondato e molto elegante. Il motore genera una potenza di 6.2 KW fino alla velocità di 95km/h, con un funzionamento fluido in tutte le condizioni di guida.

Inoltre, grazie alla sua alta efficienza bilancia perfettamente il consumo di energia. La batteria (40 Ah – estraibile) si ricarica in circa 4 ore e il vano sottosella di EK3 è in grado di accogliere due batterie oppure una batteria e un casco. Sono quattro i colori disponibili: rosso, bianco, nero opaco e grigio. Prezzo al pubblico € 4.390 f.c.

Gamma Horwin 2022: EK1

Ecco il “fratello minore” di EK3. Questo scooter è adatto ad un pubblico più giovane grazie alla sua cilindrata, è disponibile in quattro particolari colorazioni (azzurro opaco, arancio opaco, nero e bianco) che lo rendono unico nel suo genere. EK1 è perfetto per spostamenti più veloci all’interno di un contesto urbano, grazie ad una posizione di guida comoda e divertente.

Il motore genera una potenza di 2.8 KW e permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h. La batteria (40 Ah – estraibile) si ricarica in circa 4 ore e il vano sottosella di EK1 è in grado di accogliere due batterie oppure una batteria e un casco. Prezzo al pubblico € 3.690 f.c.

Gamma Horwin 2022: CR6

Una Cafè Racer in stile anni 60 rivisitata in “chiave moderna”, perfetta anche per il pubblico femminile. Moderna nella tecnologia, retrò nello stile ed elegante nel look. È leggera e semplice da guidare, il comfort in sella è uno degli elementi chiave grazie al design ergonomico. CR6 è dotata di un vano portaoggetti contenente anche una presa USB che permette la ricarica dello smartphone.

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la batteria (55Ah) (non estraibile) si ricarica al 100% in circa 3 ore. Il cavo di ricarica è comodo e permette di collegare il veicolo direttamente all’interno del garage. È disponibile in tre colorazioni: verde, nero e blu. Prezzo al pubblico € 6.390 f.c.

Gamma Horwin 2022: SK3

Con il suo design sportivo e stiloso, questo nuovo scooter si differenzia totalmente dal look più “morbido di EK3 ed EK1. SK3 è in grado di offrire una straordinaria esperienza di guida in città. Il motore sviluppato da Horwin genera una potenza di 6.2 KW e consente una velocità massima di 90 km/h. La batteria (36 Ah) è completamente nuova per una durata importante e la massima efficienza nel ciclo di utilizzo. Anche il vano di SK3 prevede la possibilità di includere due batterie, oppure una batteria e un casco. Sono tre i colori in arrivo a breve sul mercato: nero opaco, oro e blu. Prezzo al pubblico € 4.350 f.c.

I veicoli elettrici godono, come noto, di un incentivo governativo che abbatte il prezzo al pubblico del 30% o del 40% (con rottamazione veicolo usato), agevolazione che permette di acquistare un veicolo ad emissioni zero ad un prezzo decisamente più abbordabile.

