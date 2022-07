Horwin SK3 è sportivo, stiloso ed elegante. Il nuovissimo SK3 è lo scooter all’avanguardia (categoria L3e) adatto a tutti, che entusiasma per il suo look, ma anche per le novità tecnologiche che lo rendono facile da guidare, agile e decisamente unico.

SK3 è lo scooter perfetto per muoversi riducendo al minimo l’impatto ambientale, massimizzando l’efficienza e accorciando al minimo i tempi di spostamento per una mobilità sostenibile sempre più efficace. È leggero e perfetto per gli spostamenti quotidiani in città, spazioso e comodo anche per le distanze medio-lunghe nel fuoriporta.

Horwin SK3: motore

Il motore di SK3, sviluppato da Horwin, crea una potenza di 6,3 Kw fino alla velocità di 90 km/h. La sua potenza costante assicura un funzionamento fluido in tutte le condizioni di guida. Inoltre, il motore ad alta efficienza bilancia perfettamente il consumo di energia. Tutti i componenti finemente coordinati tra loro garantiscono che il sistema di propulsione funzioni al fine di garantire una gestione efficiente in termini di costi.

Il sistema di controllo FOC (Field Oriented Control) è il cervello dello scooter e assicura che SK3 parta rapidamente e senza problemi, oltre a bilanciare la potenza e il consumo di energia, migliorando il controllo del motore. Il sistema riconosce le condizioni di guida e controlla il motore per ottenere una prestazione costante, ottimizzando il risparmio energetico. Durante la frenata recupera l‘energia e limita la potenza in uscita durante alcune fasi di accelerazione per garantire la stabilità.

Horwin SK3: tecnologia

SK3 ha una batteria al litio (72 V/ 36 Ah) che garantisce autonomia fino a 80 km, ad una velocità di Comfort Range. Una ricarica completa richiede poco meno di cinque ore. Il processo di carica dinamica delle batterie SK3 protegge le celle il più possibile, affinché il livello di prestazioni resti invariato per molto tempo.

Il sistema di monitoraggio FOC e il moderno sistema di gestione sono in grado di prevenire i malfunzionamenti, proteggono da sovraccarichi, scariche, sovratensioni, cortocircuiti e controllano anche la temperatura delle batterie. Il vano sottosella accoglie anche la seconda batteria, ricaricabile contemporaneamente alla prima (novità Horwin), per portare l’autonomia fino a 160 km, permettendo un viaggio senza sosta per una tratta Extended Range.

Il sistema combinato CBS (Combined Braking System) è progettato per rendere la frenata più sicura e stabile in ogni condizione stradale, evitando che le ruote si blocchino. Il sistema CBS distribuisce la forza frenante tra i dischi del freno anteriore e posteriore riducendo così lo spazio di frenata e il rischio anche ad alte velocità. Questa ottimizzazione della frenata rende il controllo estremamente preciso nell‘affrontare le curve, anche se il manto stradale è bagnato o dissestato. i dischi freno da 220 mm davanti e dietro, garantiscono una frenata equilibrata ed efficace in tutte le condizioni stradali e meteo.

Horwin SK3: caratteristiche

SK3 utilizza fari intelligenti full-Led di qualità automobilistica. I fari abbaglianti e non, grazie alla luce di colore bianco e molto luminosa, si integrano perfettamente con il design dello scooter e garantiscono una visibilità ottimale anche in condizioni di luce più scarsa nelle ore serali.

La chiave di SK3 dispone di un telecomando integrato. Ciò significa che è possibile avviare, spegnere e immobilizzare lo scooter senza dover inserire la chiave nell‘interruttore di accensione. Il sistema di antifurto può anche essere attivato e disattivato con la chiave-telecomando.

Sotto la sella, con chiusura a chiave, si trova un pratico vano portaoggetti nel quale riporre un casco o uno zaino durante la guida di SK3 (se non è inserita la seconda batteria). Nella scocca anteriore, è previsto un altro spazio meno capiente dove riporre il cellulare o oggetti più piccoli, dove si trova anche la pratica presa USB perfetta per ricaricare lo Smartphone ed essere sempre connessi con il mondo esterno.

L’ampio display di SK3 mostra tutte le informazioni necessarie durante il viaggio: velocità attuale, cruise control, livello della batteria, autonomia e molto altro ancora. Anche in condizioni di luce scarsa, l’illuminazione del display non viene a mancare grazie alla retroilluminazione, al design e alle moderne tecnologie applicate su SK3.

I cerchi in lega di alluminio che equipaggiano SK3 sono molto leggeri e garantiscono un’elevata resistenza in ogni condizione di utilizzo. Le ruote da 14 all’anteriore e al posteriore, garantiscono massima stabilità di guida e comfort anche sulle strade più discontinue con presenza di rotaie e pavé, soprattutto nelle grandi città.

Lo scooter SK3 è dotato di doppi ammortizzatori idraulici sia all’anteriore che al posteriore, offrendo quindi un’esperienza di guida assolutamente confortevole, indipendentemente dalle condizioni della strada o dalla eventuale presenza di un passeggero che porta lo scooter ad uno sforzo sicuramente più impegnativo rispetto alla presenza del solo conducente.

SK3 è disponibile in tre colorazioni pronte a soddisfare ogni esigenza: nero opaco, blu metallizzato e oro metallizzato ed è in vendita con un prezzo al pubblico di lancio di 4.390 €.

