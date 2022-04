I 4 migliori scooter elettrici da comprare nel 2022.

Motorini elettrici 2022: sono la soluzione smart per la mobilità urbana, agilità e leggerezza per il commuting urbano unite a essenzialità e praticità. I motorini elettrici hanno una ciclistica solida e votata al piacere di guida, ma anche un design accattivante e curato in ogni dettaglio, un comfort e una abitabilità di alto livello e un nutrito equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full led e sistema keyless.

Motorini elettrici 2022: Piaggio 1

Piaggio 1 è spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore: la versione ciclomotore (Piaggio 1), con velocità limitata a 45 km/h, eroga una potenza di 1,2 kW, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) monta una unità da 2 kW. In entrambe le versioni la batteria è posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio.

Piaggio 1: velocità 45 km/h, autonomia fino a 55 km in Eco, fino a 43 km in SPORT (ciclo WMTC)

Piaggio 1 Active: velocità 60 km/h, autonomia fino a 85 km in Eco, fino a 66 km in SPORT (ciclo WMTC)

La versione 1 è equipaggiata con una batteria della capacità di 1,4 kWh e del peso di 10 Kg, mentre la versione 1 Active adotta una batteria con una capacità maggiore, 2,3 kWh, per un peso di 15 Kg. Il tempo standard necessario per una ricarica completa è pari a 6 ore (con tensione di 220 V). La batteria garantisce un’ottima efficienza fino a 800 cicli di ricarica completi; superati gli 800 cicli, la batteria conserva in ogni caso il 70% della sua capacità e rimane perfettamente utilizzabile.

Piaggio 1 ha un prezzo a partire da 2.690 € f.c., mentre Piaggio 1 Active ha un prezzo consigliato a partire da 3.290 € f.c.

Motorini elettrici 2022: Super Soco CUX

Amichevole nell’aspetto, tecnologico “sotto la pelle”. In particolare il motore, prodotto dalla Bosch da 1600W garantisce un’autonomia da 75 Km con la velocità limitata a 45 Km/h. L’alimentazione è garantita da un pacco batterie agli ioni di litio della capacità di 60 V/30 Ah, asportabile, così da consentirne la ricarica anche in appartamento. Casomai non aveste il garage. È dislocato la sella, dove rimane comunque lo spazio per trasportare piccoli oggetti, si ricarica in 7-8 ore ma è disponibile anche l’accessorio per la ricarica veloce. Costa 2.920 euro e tra gli accessori è possibile aggiungere la fotocamera anteriore con cui è possibile fare video e foto.

Motorini elettrici 2022: Askoll eS2 EVOlution

Design essenziale e forme semplici e leggere caratterizzano Askoll eS2 EVOlution. Doppio freno a disco, comoda sella biposto, display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth con App dedicata (Askoll Smart Drive). eS2 EVOlution è dotato di motore elettrico brushless ad alta efficienza energetica, con una potenza di 2.200 W e coppia da 130 Nm ed è alimentato da 2 batterie agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2.090 Wh (1.045 Wh a batteria) e 7,6 kg di peso ciascuno. Raggiunge una velocità massima di 45 km/h e ha un’autonomia fino a 71 km (che diventano 35 km sugli scooter dotati di una sola batteria). Disponibile in 5 colorazioni, costa 3.720 euro.

Motorini elettrici 2022: Lifan E4

Lifan E4 è uno scooter elettrico disponibile in tre differenti versioni: E4 1.900 W, E4 1.900 W Doppia batteria ed E4 4.750 W Doppia batteria. E4 4.750 W Doppia batteria è dotato di 2 pacchi batterie Greenway agli ioni di Litio con celle LG, ognuno da 12 kg, di capacità 2.100 Wh (60V abbinati a 35Ah) che assicurano grazie alla tecnologia Easy Swap un’ autonomia fino a 120 km con cambio batteria. Le batterie sono facilmente estraibile dal vano sotto sella per effettuarne la ricarica mediante presa domestica o direttamente sul veicolo tramite presa sul tunnel.

E4 1.900 W è dotato di un Greenway Battery Pack agli ioni di Litio con celle LG con capacità di 1.560 Wh (60 V abbinati a 26 Ah), che pesa di 10 kg e nel caso in cui si acquisti Lifan E4 1.900 W Doppia batteria: è possibile sostituire la batteria in modo pratico e agevole accedendo al vano sotto sella, permettendo così di arrivare a un’autonomia di 160 Km.

Lifan E4 1.900 W può essere acquistato a € 2.390 franco concessionario o a € 2.990 f.c. in caso di Doppia batteria, mentre E4 4.750 W Doppia batteria è disponibile al prezzo di listino di € 4.290 f.c. Prezzi che possono scendere in caso di ecobonus e/o rottamazione.

