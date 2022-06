Lo scooter elettrico Zapp i300 debutta a Goodwood

Zapp i300, lo scooter elettrico che promette lvelli di prestazioni e maneggevolezza simili a quelli di una moto, debutterà al Goodwood Festival of Speed. Avevamo avuto occasione di parlare dello scooter elettrico inglese in tempi pre-covid e, dopo aver superato i problemi legati alla pandemia, è arrivato il momento di vederlo dal vivo.

In città a zero emissioni con lo scooter elettrico Zapp i300 che offre un’autonomia adeguata agli spostamenti quotidiani, ma soprattutto con livelli di accelerazione che vi faranno sorridere anziché sbadigliare. Con un peso di soli 110 kg e le due batterie rimovibili agli ioni di litio, l’i300 utilizza un motore elettrico ed una trasmissione a cinghia in grado di erogare una potenza sostenuta di 7,2 kW (9,6 CV) con un picco di 14 kW (20 CV) ed una coppia massima di 587 Nm alla ruota posteriore.

Le batterie da 1,44 kWh garantiscono un’autonomia massima di 90 km. E’ possibile estrarre le batterie per ricaricarle a casa o in ufficio rapidamente. Secondo Zapp, passa dal 20 all’80% in 30 minuti con la classica presa domestica.

In termini di prestazioni, Zapp i300 vi farà raggiungere 75 km/h in 2,2 secondi, oppure la velocità massima limitata di 100 km/h in 4,8 secondi.

Completano le dotazoni le forcelle rovesciate, l’ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico e nell’estensione, la frenata ABS, che portano il prezzo di poco maggiore ai 6.500 euro.

