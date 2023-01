Scorpion Sports Exo 391: il nuovo casco integrale

Scorpion Sports Exo 391 è l’entry-level della gamma stradale integrale, che risponde agli ultimi criteri in fatto di sicurezza soddisfacendo la nuova normativa ECE R22-06. E’ un casco dalle linee aggressive, incredibilmente “cool”, sportivo e moderno.

Scorpion Sports Exo 391: caratteristiche

Exo 391 ha la predisposizione per il sistema Pinlock 100% MaxVision 2D e 3D ed ha la tecnologia Ellip-Tec dotata di molle potenti per garantire un serraggio totalmente ermetico e silenzioso lungo tutta la linea della guarnizione e per un “montaggio-smontaggio” della visiera da realizzare in pochissimi secondi.

La calotta realizzata a iniezione con componenti policarbonati avanzati di ultima generazione garantisce, con il rispetto delle nuove normative, un peso di soli 1600 gr in taglia M (+/- 50 gr). La presa d’aria centrale garantisce un flusso interno estremamente efficace.

Se si parla di comfort, poi, Scorpion Sports Exo 391 non ha davvero nulla da invidiare ai caschi premium grazie a interni in morbida schiuma a tripla densità rivestiti del nuovo tessuto traspirante e ipoallergenico KwikWickC (sfoderabile e lavabile), al sistema di cuscinetti interni KwikFit che consente di inserire e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati, al cinturino sottogola micrometrico a sgancio rapido e al deflettore nasale.

Calotta disponibile in due diverse misure: la prima per le misure dalla XS alla M, la seconda per le misure dalla L alla XXL.

