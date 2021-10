La nuova gamma viene proposta in due ulteriori grafiche dall'anima tech e avveniristica.

Shark Evojet si ispira ai codici della mobilità urbana: innovazione, tecnologia ed eleganza. Rappresenta il modello ideale per chi si muove in città e desidera indossare un prodotto sicuro capace di riunire in sé i vantaggi di un casco jet, di un modulare e di un integrale.

Dal look raffinato ed essenziale, con la nuova gamma viene proposto in due ulteriori grafiche inedite (blu/nero e rosso/nero) che guardano al futuro. Dall’anima tech, pratico e confortevole, Shark Evojet è caratterizzato dalla doppia omologazione jet e integrale e offre un ampio campo visivo associato a una sensazione di leggerezza.

Shark Evojet: caratteristiche e nuove grafiche

L’innovazione principale dell’Evojet risiede, infatti, nell’ampiezza della sua visiera che, anche in posizione chiusa, una volta unita alla calotta principale, è in grado di regalare un campo visivo panoramico che consente un’ottima visione periferica e verso il basso, equivalente a quella di un casco jet. Ultra semplice da utilizzare, il passaggio dalla posizione jet a integrale si effettua facilmente, con una sola mano.

Il sistema di blocco della mentoniera, basato su un dispositivo di aggancio sicuro, permette di ottenere un livello di protezione premium. Grazie alla sua struttura EPS multi-densità, che offre un assorbimento ottimale degli urti, il motociclista può guidare in tutta sicurezza, sia con il casco in posizione aperta, sia chiusa.

Al fine di offrire una qualità ottica eccezionale, la visiera dell’Evojet è in classe 1 a spessore variabile (la stessa delle lenti da vista), in modo da eliminare gli effetti di distorsione visiva. La visiera beneficia inoltre di un trattamento antigraffio e anti-appannamento. Il suo sistema di aerazione è stato ottimizzato per assicurare un flusso d’aria continuo durante l’utilizzo e la mentoniera garantisce la distribuzione dell’aria lungo tutta la visiera.

L’aspetto essenziale dell’Evojet è stato pensato in ogni suo dettaglio: tutta la meccanica è stata accuratamente nascosta dietro i supporti laterali, per realizzare un casco dallo stile minimal. Il comando ergonomico della visiera parasole sfoggia una finitura cromata e l’estrattore d’aria posteriore, che permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco, propone un design innovativo.

