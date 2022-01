La nuova sfumatura di un classico senza tempo firmata Shark.

Shark Helmets White Silver Glossy, l’azienda presenta la nuova sfumatura perfetta per la stagione invernale, un bianco senza tempo, affidabile, solido, intramontabile, il non-colore per eccellenza. Una texture che abbraccia vari modelli come il nuovo Spartan RS, il primo casco del marchio capace di soddisfare la norma E 22-06, lo Spartan GT, riferimento dei caschi Sport GT, il Citycruiser, il jet ultra-protettivo, e il Nano, il casco urbano per antonomasia.

Shark Helmets White Silver Glossy: Spartan RS

Un casco capace di soddisfare con successo la nuova norma E 22-06: prestazioni di sicurezza eccezionali. L’unione tra calotta composita multiassiale ed EPS multi-densità assicura il più alto livello di protezione e va persino oltre questo nuovo standard. Inoltre, la visiera ultraresistente offre al casco un livello di sicurezza supplementare, grazie al suo sistema di blocco “4 punti di aggancio”.

Il profilo dello Spartan RS è stato progettato per limitare la resistenza aerodinamica, inoltre il suo interno unisce tessuto scamosciato e tessuto Alveotech omologato Sanitized, che assicura un’efficacia antimicrobica, anti-odore e antisudore. Il design attinge ai codici estetici delle muscle car e muscle bike, ma anche all’abbigliamento moto, con il suo lato interno in semipelle perforata.

Shark Helmets White Silver Glossy: Spartan GT

Casco integrale in fibre di vetro multi-assiali, super innovativo: ben oltre i limiti attuali in merito di comfort e sicurezza. La sovrapposizione di fibre e carbonio, associata all’ESP (Expanded polystyrene) multi-densità, offre un elevatissimo livello di protezioni. Lo Spartan GT permette la scelta tra due taglie differenti di calotta per un adattamento morfologico ottimale, e possiede lo “Shark Emergency Remove System” per uno smontaggio rapido del lato interno del casco in caso di emergenza.

Aerodinamica ottimizzata grazie ad analisi CFD (Computational Fluid Dynamics) e fissaggi laterali della visiera “Shark skin” con profilo aerodinamico, per favorire la riduzione passiva dei rumori. Slot previsto per l’interfono Sharktooth.

Shark Helmets White Silver Glossy: Citycruiser

Un casco dal design all’avanguardia, pensato per gli spostamenti cittadini quotidiani ma perfetto anche per i viaggi più lunghi, grazie al suo elevato livello di protezione. Il comfort è uno degli altri vantaggi principali offerti da questo casco, grazie a un lato interno “MICROTECH” in fibre riciclate omologato AEGIS e ad una visiera antigraffio e anti-appannamento. Slot previsto per l’interfono Sharktooth.

Shark Helmets White Silver Glossy: Nano

Estremamente confortevole, iper equipaggiato e con un eccellente sistema di aerazione, è il casco urbano per antonomasia. La calotta è in resina termoplastica iniettata ed è disponibile in due differenti taglie, per un adattamento morfologico ottimale.

Aerodinamica ottimizzata grazie ad analisi CFD (Computational fluid Dynamics) e slot previsto per l’interfono Sharktooth.

Offerte Caschi su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.