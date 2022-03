Shark Race-R Pro GP Fim: il casco integrale racing per eccellenza

La nuova struttura 100% Carbon Aramid offre migliori performance anti-delaminazione.

Fiore all’occhiello della gamma Racing, con più di 250 podi al suo attivo nel campionato del mondo di velocità, Shark Race-R Pro GP Fim è il casco integrale racing per eccellenza. Con calotta in struttura rinforzata Cova RS (Carbon On View & Aramid Racing Structure) è pensato per soddisfare i requisiti della norma Fim Racing in tutte le taglie (dalla XS alla XL).

Questa nuova struttura 100% Carbon Aramid offre una migliore resistenza all’abrasione e alla compressione, oltre a migliori performance anti-delaminazione. L’EPS (Expanded polystyrene) multi-densità è stato ottimizzato per offrire un miglior assorbimento degli urti. Gli interni hanno un tessuto bicolore “Alveotech” di alta tecnicità omologato Sanitized. Il trattamento Sanitized offre un’efficacia antimicrobica per prevenire lo sviluppo dei batteri in caso di sudorazione. Garantisce così una freschezza di lunga durata, per un comfort ottimale durante l’utilizzo.

­Shark Race-R Pro GP Fim: caratteristiche

2 taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale

Fibbia “doppia D”

Mentoniera munita di filtro antinquinamento amovibile con flusso d’aria variabile

Mentoniera EPU (Expanded Polyurethane) bi-densità progettata per ottimizzare l’assorbimento degli urti all’altezza della mentoniera

La visiera:

Comando ergonomico apertura visiera, per una migliore maneggevolezza e un’apertura facilitata

Visiera alta resistenza di classe ottica 1 con spessore variabile (da 4,2 mm a 2,8 mm) senza alcuna distorsione visiva

Trattamento antigraffio e anti-appannamento

Sistema di smontaggio rapido della visiera

Aerodinamica e Aerazione

“Quick Spoiler Safety System”: permette di espellere lo spoiler in caso di caduta, al fine di limitare gli effetti degli urti tangenziali e garantire così una sicurezza ottimale al pilota.

Paranuca avvolgente e traspirante, progettato per un isolamento acustico ottimale

Sottogola anti-turbolenza “doppio uso” ultra funzionale: una parte fissa + una parte amovibile con bottoni automatici

Il casco ha una nuova etichetta di omologazione olografica con codice QR integrato: tracciabilità del casco con identificazione ufficiale da parte dei commissari prima dell’ingresso sulla pista. Tra le novità anche la nuova tecnologia di taglio dei guanciali “3D morpho”, per assicurare un comfort e un sostegno ottimali e i cuscinetti per le orecchie in “memory shape” per ridurre i rumori causati dalle vibrazioni acustiche.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.