SWM VA400Z, VA125X e il bicilindrico 500 cc ad Eicma 2021

Le novità di SWM ad Eicma 2021

SWM, il produttore motociclistico di Varese, ha portato ad Eicma 2021 le due novità della serie VA: la nuova SWM VA400Z, e la sua “sorellina” SWM VA125Z.

Insieme a loro, abbiamo avuto modo di vedere il nuovo motore bicilindrico 500 cc parallelo, che sarà montato su due moto, una naked e quella che sarà la prossima Superdual. Il nuovo motore avrà trasmissione a 6 marce e un peso ridotto di appena 50 kg, a fronte di una potenza massima dichiarata di 35 kW a 8.500 giri.

La nuova SWM VA400Z ad Eicma

La SWM VA400Z va ad arricchire la gamma naked del piccolo produttore lombardo. Si tratta di una moto monocilindrica da 399 cc, con forcella a steli da 41 mm e monoammortizzatore idraulico.

Il già prestante comparto tecnico si arricchisce poi dell’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni, dotato di disco singolo da 300 mm all’anteriore, e di uno da 200 mm al posteriore. SWM VA400Z è pensata per essere leggera e maneggevole, come dimostrano i suoi appena 144 kg di peso.

SWM VA400Z può essere guidata anche da coloro che sono in possesso di patente A2, e rappresenta la base per gli sviluppi futuri della gamma per quanto riguarda il design, il motore, e anche gli scopi d’uso.

SWM VA125Z: piccola ma scattante

Più piccola è la SWM VA125Z, che si distingue per il suo design affilato e molto moderno. Il motore monocilindrico è da 124,7 cc ed è in grado di sviluppare 11 kW di potenza, ma con una ciclistica identica alla SWM VA400Z: gode infatti delle già citate forcella, monoammortizzatore, freni e pneumatici.

Il peso è ancora più leggero, scende a 136 kg, ma la sella è più alta da terra, anche se di poco: si parla di 820 mm, contro gli 800 mm della SWM VA400Z.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!