Le nuove Triumph Scrambler 1200 X e XE 2024 sono state profondamente rinnovate con nuove specifiche tecniche. Entrambe equipaggiate con il carismatico motore twin Triumph Bonneville da 1.200 cc dall’erogazione corposa e ricca di coppia, ruota anteriore da 21 pollici predisposta per l’off-road più impegnativo e qualità delle finiture tipicamente Triumph.

L’inedita Scrambler 1200 X offre le medesime esuberanti performance e la posizione di guida dominante che i motociclisti Scrambler amano da sempre, combinate con una dotazione ricca in termini di componentistica e tecnologia. Progettata per essere più accessibile, la Scrambler 1200 X si presente con un’altezza della sella di 820 mm, che si riduce a 795 mm con la sella bassa disponibile come accessorio originale ed un set up ciclistico rifinito ad hoc.ù

Anche la sofisticata Scrambler 1200 XE si presenta verso il 2024 con aggiornamenti tecnici di rilievo, come le pinze Brembo Stylema di ultima generazione, nuove sospensioni dalle superiori possibilità di regolazione, dettagli estetici più affinati e una superiore attitudine all’utilizzo turistico.

L’inedita Scrambler 1200 X sarà disponibile al prezzo di € 14.995 (franco concessionario), mentre la nuova Scrambler 1200 XE avrà un prezzo di € 16.595 (franco concessionario). Entrambi i modelli saranno in vendita a partire da Gennaio 2024.

Triumph Scrambler 1200 X e XE 2024: motore

Entrambi i modelli sfoggiano lo stesso motore bicilindrico Bonneville da 1.200 cc e la messa a punto Scrambler ricca di coppia con un nuovo corpo farfallato singolo da 50 mm e collettori di scarico rivisti, che offrono una migliore fluidodinamica e una distribuzione più ampia della coppia attraverso la gamma di regimi dai 5.000 giri fino alla linea rossa.

I modelli 2024 sono stati inoltre messi a punto con precisione per offrire il perfetto equilibrio di erogazione di potenza e coppia sia per la guida su strada che in off. La potenza massima arriva ora leggermente prima nella gamma di regimi, raggiungendo 90 CV a 7.000 giri/min,

con la coppia massima di 110 Nm raggiunta a 4.250 giri/min. L’inconfondibile doppio scarico ad alte prestazioni è completato da silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato, che conferiscono il tipico sound profondo e coinvolgente.

Triumph Scrambler 1200 X e XE 2024: equipaggiamento

Entrambe le varianti condividono lo stesso telaio tubolare in acciaio dedicato alla gamma Scrambler, nonché ruote a raggi tangenziali in acciaio inossidabile dalle elevate performance, e cerchi in alluminio leggeri e resistenti. I due modelli presentano differenze ergonomiche fondamentali, tra cui diversi design del manubrio, visto che quello della XE risulta ben 65 mm più largo della X, garantendo un maggiore controllo anche nell’offroad più impegnativo.

I riser regolabili consentono di modificare la posizione del manubrio e la XE dispone anche di un distanziale rimovibile, per una regolazione dell’altezza di 10 mm. Restando sempre alla voce ergonomia, la XE vanta anche comandi a pedale regolabili per adattarsi a una varietà di stili di guida ed eventuali stivali specifici.

Le Scrambler 1200 sono dotate di forcellone bibraccio in alluminio pressofuso di alta qualità. Con 579 mm, la XE ha un forcellone più lungo di 32 mm e un passo più lungo rispetto alla X, per migliorare il controllo e la stabilità su terreni fuoristrada anche complicati, mentre il passo più corto della X contribuisce a una guida su strada agile e reattiva.

Entrambe le moto sono inoltre equipaggiate ex factory con pneumatici Metzeler di tipologia dedicata. La X beneficia della trasversale “dual purpose” Karoo Street, focalizzata soprattutto sulla strada, mentre la variante XE utilizza il più sportivo Metzeler Tourance, che contribuisce al suo impareggiabile equilibrio tra capacità stradali e fuoristrada. Per chi ricerca attitudini offroad ancora più estreme, Triumph consiglia Michelin Anakee Wild.

Anche nel comparto sospensioni i due modelli presentano caratteristiche distinte. La variante X è dotata di forcelle Marzocchi da 45 mm dal setting e dall’escursione ottimizzate per la guida su strada. Le unità posteriori sono dotate di serbatoi piggy-back e precarico regolabile, consentendo ai clienti di mettere a punto la propria esperienza di guida in ogni condizione.

La XE ha una configurazione più focalizzata sul fuoristrada, con forcelle Marzocchi da 45 mm ottimizzate e sospensioni Marzocchi a doppia molla completamente regolabili e con maggiore possibilità di regolazione della compressione e dell’estensione, offrendo un controllo ancora maggiore. Questa sospensione ottimizzata offre una significativa escursione della ruota anteriore e posteriore di ben 250 mm per capacità fuoristrada e altezza da terra senza compromessi.

Quando si tratta di frenata, entrambi i modelli sono dotati di componenti all’avanguardia per un’efficienza garantita su strada e sterrato. La XE vanta potenti pinze anteriori monoblocco radiali Brembo Stylema di ultima generazione con doppi dischi flottanti da 320 mm, che

forniscono prestazioni di frenata ai vertici della categoria. Al posteriore è equipaggiata con un disco da 255 mm con pinza Nissin.

La Scrambler X è invece dotata all’avantreno di un doppio disco flottante da 310 mm, con pinze assiali Nissin a doppio pistoncino. Parallelamente, l’asse posteriore è frenato da un disco singolo da 255 mm con pinza freno flottante Nissin. Su entrambi i modelli è inoltre

possibile regolare la posizione della leva del freno anteriore in base alle preferenze del pilota.

Triumph Scrambler 1200 X e XE 2024: tecnologia

Entrambi i modelli Scrambler 1200 X e XE sono dotati di ABS Cornering ottimizzato e di Cornering Traction Control ottimizzato, che modulano il proprio intervento per fornire e mantenere un controllo e una trazione ottimali a qualsiasi angolo di piega. Su Scrambler 1200 X sono disponibili cinque modalità di guida, ciascuna con la propria risposta dell’acceleratore dedicata e impostazioni specifiche di ABS e controllo trazione: Sport, Road, Rain, Off-Road e Rider Configurabile, mentre la XE dispone anche della modalità addizionale Off-Road Pro per consentire al pilota esperto un controllo completo e avanzato nei frangenti di guida fuoristrada più impegnativa.

Con particolare attenzione al miglioramento dell’esperienza di guida complessiva, la X e la XE sono entrambe dotate di una frizione a coppia assistita. Scrambler 1200 XE è dotato di dashboard TFT a colori integrati e personalizzabili. Sono disponibili due design differenti che mettono a disposizione le informazione in modo chiaro ed elegante, ciascuno customizzabile attraverso tre opzioni per modificare il livello delle informazioni visualizzate. È inoltre disponibile la scelta tra un display ad alto o basso contrasto, nonché una schermata di avvio personalizzabile.

Scrambler 1200 X è dotato di un display LCD/TFT multifunzione ibrido dedicato, incorporato in un quadrante circolare dallo stile elegante. Questo display compatto e minimale può essere facilmente letto in qualsiasi condizione di luce, a salvaguardia della massima sicurezza.

Triumph Scrambler 1200 X e XE 2024: design

Entrambi i modelli presentano gli elementi chiave che rendono le Scrambler 1200 semplicemente inconfondibili, dalle loro silhouette distintive al caratteristico ed aggressivo design del doppio terminale scarico montato in posizione alta, per giungere all’elegante serbatoio del carburante splendidamente scolpito.

La sella, accuratamente lavorata, è in nero per la XE e marrone per la X ed entrambi i modelli vantano dettagli stilistici migliorati sotto forma di un nuovo design sottile degli indicatori di direzione e un volume particolarmente compatto del fanale posteriore.

In puro stile Triumph Motorcycles, le moto sono completate da una serie di finiture e dettagli sorprendenti, tra cui pannelli laterali scolpiti con stemma Scrambler 1200 in alluminio spazzolato, l’iconico badge triangolare Triumph posto sul serbatoio, un tappo del serbatoio in alluminio spazzolato in stile Monza e un cinturino in acciaio inossidabile spazzolato posizionato longitudinalmente.

La XE è completata da parafanghi in alluminio spazzolato, mentre la X presenta parafanghi verniciati di alta qualità. Sono disponibili tre combinazioni di colori uniche per ciascun modello. La Scrambler 1200 XE sarà disponibile nel contemporaneo Phantom Black & Storm Grey, che presenta accenti rossi, nel nuovo ed audace Baja Orange & Phantom Black, o nel sempre popolare Sapphire Black. La Scrambler 1200 X è disponibile nel maestoso Carnival Red, nell’innovativo Ash Grey o nel classico Sapphire Black.

Sono disponibili più di 70 accessori originali per offrire capacità di viaggio ancora maggiori, che includono ad esempio le manopole riscaldate, una borsa posteriore da 35 litri e un parabrezza alto “Dakar”, passando poi dal parafango anteriore alto o alle barre di protezione

del motore in acciaio inossidabile. Il sistema completo di bagagli offre ora 102 litri di capacità di stivaggio totale.

