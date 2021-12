Le nuove 125 4 Tempi EURO5 di Vent.

Vent Moto 125 2022: i due nuovi modelli sono Derapage e Baja 4 Tempi, Euro5, disponibili in versione con telaio acciaio e alluminio. Le 125 4T di Vent si rinnovano al 100%, a partire dalla livrea per arrivare all’equipaggiamento tecnico che si adegua alle nuove normative europee con l’arrivo del nuovo motore Minarelli 125 4T a iniezione elettronica di ultima generazione e che arricchisce di carattere e stile queste moto già molto apprezzate, grazie anche ad una nuova ciclistica.

Vent Moto 125 2022: motore

Il nuovo motore Minarelli a 4 tempi a fasatura variabile esprime prestazioni decisamente importanti, pur restando entro le normative europee. Il sistema di iniezione elettronica, il Variable Valve Actuation e la frizione antisaltellamento, garantiscono alle moto un’accelerazione invidiabile. La nuova testa conferisce una combustione ottimale che si traduce in maggiore potenza, meno consumi e meno emissioni.

Vent Moto 125 2022: caratteristiche

Cambiano le misure: la moto si allunga e si allarga di 30 mm, mantenendo però una linea estremamente filante. Il nuovo telaio perimetrale 6.0, disponibile in versione acciaio e alluminio, ha un nuovo disegno che garantisce maggiore stabilità e grande comfort anche per un utilizzo con passeggero, decisamente frequente su una moto 125 cc.

Nuova la taratura delle sospensioni con forcella RSV16 da 41 mm a steli rovesciati e il mono ammortizzatore posteriore che esprimono un comfort totale sia nell’uso stradale che in fuoristrada. Ancora una volta i potenti freni modulabili Wave da 320 mm all’anteriore e 220 mm al

posteriore, offrono frenate potenti e modulabili su tutti i fondi stradali.

La linea e le sovrastrutture riprendono gli stilemi del mondo Enduro/Cross trasformati in modo egregio anche per completare la versione Motard. Dettagli di stile unici che confermano la volontà di Vent di creare la propria identità di marca anche con piccoli dettagli che gli appassionati saranno in grado di apprezzare. La stessa grafica, su base bianca e su base nera per tutte le quattro versioni in gamma, rafforzano il concetto ed esprimono un nuovo stile personale del marchio italiano.

Derapage e Baja 125 sono pronte per conquistare il mercato con prezzi al pubblico di 5.090 € per i modelli con telaio in acciaio e 5.790 € per le versioni con telaio in alluminio.

